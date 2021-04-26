Праздник Весны и Труда в Камчатском крае вновь пройдёт в онлайн-формате

Такое решение было принято на заседании по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий, посвящённых празднику Весны и Труда — 1 мая.

В мероприятии приняли участие председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, главный санитарный врач региона Яна Господарик, вице-губернатор края Павел Ясевич, руководители краевых органов власти.

В начале мероприятия Андрей Зимин сообщил, что решение об отмене массовых мероприятий, посвящённых празднику Весны и Труда — 1 мая, принято в большинстве субъектов Дальнего Востока.

«Федерация профсоюзов Камчатки крайне заинтересована в массовом мероприятии 1 Мая. Однако ситуация по Дальнему Востоку складывается таким образом, что Хабаровский край, Сахалин, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Магадан не будут проводить первомайские мероприятия. На это есть серьезное обоснование. Та информация, которую сегодня предоставили соответствующие надзорные органы в части здравоохранения, говорит о том, что эпидемиологическая ситуация не позволяет на Камчатке провести массовое первомайское мероприятие в честь Дня Весны и Труда, Дня международной солидарности трудящихся. Федерация профсоюзов Камчатки это понимает и принимает. Однако Первомай будет. Он пройдет в другом режиме — в онлайн-формате, в режиме небольших флешмобов. Пусть и виртуально, но все мы в обязательном порядке придём на наш трудовой Первомай», — отметил Андрей Зимин.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик отметила, что 8 мая 2020 года определены основные критерии для снятия ограничительных мер. По большинству из них на Камчатке нет оснований для их отмены.

«Уже достаточно длительное время в Камчатском крае установленным критериям соответствует единственный показатель — это коэффициент распространения инфекции. По нему мы держимся. Остальные два показателя не соответствует даже первому этапу снятия ограничительных мер. Поэтому, на мой взгляд, никаких массовых мероприятий на сегодняшний день в нашем субъекте проводить нельзя», — сказала Яна Господарик.

Исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и учитывая практику других регионов страны, члены заседания приняли единогласное решение — не рекомендовать проводить публичные массовые мероприятия, посвящённые празднику Весны и Труда на открытом воздухе.