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Жители Петропавловска могут определить, какими будут новые детские площадки в их дворах

Жители Петропавловска могут определить, какими будут новые детские площадки в их дворах

По инициативе Владимира СОЛОДОВА и при поддержке партии «Единая Россия» к концу года в Петропавловске построят 50 новых детских площадок. Их облик и функционал могут определить сами горожане. С 14 апреля по 2 мая во дворах различных микрорайонов, выбранных для строительства, проходят обсуждения проектов с участием краевых и городских депутатов-единороссов и местных жителей.

«Люди активно принимают участие в этих мероприятиях, – сказала заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского Наталья Александрова. – Мы вместе с ними выбираем те малые архитектурные формы, которые появятся на новой площадке. Взрослые приходят с детьми, и по факту последнее слово остаётся именно за маленькими горожанами».

Каждый проект предполагает определённый набор возможных опций в зависимости от свободного места и расположения будущей площадки. Учесть все пожелания на ограниченном пространстве получается не всегда, поэтому соседи договариваются между собой и идут на компромиссы.

«В соседних квартирах могут проживать дети разных возрастов — как малыши, так и подростки. Поэтому всем вместе нужно решить, что будет на площадке — спортивные тренажеры, горки и песочницы или и то и другое», - объяснила Марина Богданова, депутат Городской думы Петропавловска.

Депутаты-единороссы активно подключились к губернаторскому проекту, чтобы вовлечь в обсуждение как можно большее число горожан. Встречи с избирателями для решения острых проблем и привлечение к актуальным социальным проектам – важная часть работы «Единой России».

Встречи состоялись уже в 32 дворах краевой столицы. Обсуждения проходят каждый вечер до 2 мая включительно. Принять участие в беседе можно в 18:30 по будням, а также в 16:00 или в 18:00 в выходные и праздничные дни. Депутаты-единороссы выезжают по адресам, указанным в графике, который можно найти на сайте администрации города в разделе проекта «Город для жизни».

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