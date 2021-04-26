 
В Петропавловске-Камчатском 14:26, 26 Апреля, понедельник
ночью 0°C
днем 3°C
ветер 3,6 м/с
Завтра 27 Апреля
1 ... 4°C
ветер 4,7 м/с
Камчатка в порядке

Камчатцев обещают обеспечить плановой медпомощью в майские праздники

Камчатцев обещают обеспечить плановой медпомощью в майские праздники

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал обеспечить жителей региона бесперебойной плановой медицинской помощью, о чем заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

«Я прошу министерство здравоохранения Камчатского края обеспечить работу по оказанию плановой медицинской помощи. Она должна бесперебойно оказывалась все дни, в том числе и те, которые объявлены нерабочими. Жители Камчатки, которые запланировали получение врачебной помощи в эти дни и записались для этого в медицинские учреждения, должны воспользоваться этими услугами», – отметил Владимир Солодов.

Глава региона дал поручение при необходимости внести изменения в организацию работы системы здравоохранения с тем, чтобы эта задача была выполнена.

Напомним, выходные на майские праздники в 2021 году в России продлятся с 1 по 10 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. Соответствующий документ называется «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Он вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть с пятницы, 23 апреля. «Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в указе. В документе говорится, что такое решение принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса, а также укрепления здоровья граждан РФ и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации.

63

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых