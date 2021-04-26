Камчатцев обещают обеспечить плановой медпомощью в майские праздники

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал обеспечить жителей региона бесперебойной плановой медицинской помощью, о чем заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

«Я прошу министерство здравоохранения Камчатского края обеспечить работу по оказанию плановой медицинской помощи. Она должна бесперебойно оказывалась все дни, в том числе и те, которые объявлены нерабочими. Жители Камчатки, которые запланировали получение врачебной помощи в эти дни и записались для этого в медицинские учреждения, должны воспользоваться этими услугами», – отметил Владимир Солодов.

Глава региона дал поручение при необходимости внести изменения в организацию работы системы здравоохранения с тем, чтобы эта задача была выполнена.

Напомним, выходные на майские праздники в 2021 году в России продлятся с 1 по 10 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. Соответствующий документ называется «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Он вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть с пятницы, 23 апреля. «Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в указе. В документе говорится, что такое решение принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса, а также укрепления здоровья граждан РФ и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации.