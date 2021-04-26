В камчатской глубинке будут субсидировать доступ к спутниковому интернету

Субсидии для доступа в интернет через спутниковый канал связи планируют выделять жителям Никольского, Каменского, Оссоры, Тиличиков, Паланы и Тигиля на время строительства оптоволоконной линии. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов договорился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

«Договорились о том, что в ближайшее время мы переведём в практическую плоскость поручение Президента о доступности интернета на наших северах. Все жители отдалённых районов Камчатки именно этот вопрос адресуют правительству. Сейчас мы должны скрупулёзно просчитать, какой объём средств может быть выделен по линии регионального бюджета, чтобы оставшуюся часть федеральный бюджет взял на себя. На принципе софинансирования в ближайшие годы планируем дойти до Усть-Хайрюзово из Эссо, а затем в Тигиль, Палану и Оссору. Это тот маршрут, который принципиально согласован, и нам необходимо будет определить объём софинансирования между федеральной и региональной составляющей», — сказал глава региона.

Он также добавил, что до завершения строительства самой линии, которое займёт несколько лет, есть договорённость о субсидировании спутникового интернета.

«Принципиальная поддержка со стороны Максута Игоревича есть. Конкретные цифры будут понятны после того, как магистральное движение по строительству линии будет утверждено, а мы будем консолидировано выходить на Правительство РФ для утверждения правил предоставления таких субсидий. Считаю это направление приоритетным. Уверен, что в ближайшие годы нам удастся как минимум в шести районных центрах — Никольское, Каменское, Оссора, Тиличики, Палана и Тигиль — обеспечить субсидированный доступ в интернет за счёт спутникового канала, который будет доступен для жителей по приемлемой цене», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, в течение прошлого года были обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом жители поселков Озерновский, Октябрьский, Сокоч, Николаевка, Паратунка, Термальный, Красный и Светлый.