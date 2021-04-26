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Полиция на Камчатке ищет угнанный грузовик

Полиция на Камчатке ищет угнанный грузовик

26 апреля в ночное время от дома № 35Б по улице Владивостокской в Петропавловске-Камчатском угнан грузовой автомобиль, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.

Марка автомобиля - «Исудзу Эльф», цвет кабины – белый, цвет установки – синий, транзитные государственные регистрационные знаки АВ 628 Е 41.

«Если Вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении автомашины, просим сообщить по телефону 8-917-762-6714, 42-44-01 или 102», - призвали в полиции.

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