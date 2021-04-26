Юлия МОРОЗОВА: Резервы для роста производительности труда есть на каждом камчатском предприятии

Камчатский край активизирует свое участие в национальном проекте «Производительность труда». На прошлой неделе в регионе работали эксперты Федерального центра компетенций, которые провели аудит камчатских предприятий. Для участия в нацпроекте будут выбраны две компании, а итогом совместной с экспертами работы должно стать повышение производительности труда на предприятиях.

Какие задачи призван решать национальный проект «Производительность труда», и как идет его реализация в нашем регионе? Эти и другие вопросы мы задали Юлии МОРОЗОВОЙ, министру экономического развития и торговли края.

- Задача повышения эффективности производства крайне актуальна для экономики Камчатки и России в целом. В ежегодном рейтинге стран мира по уровню производительности труда Российская Федерация – в числе отстающих, мы находимся где-то между ЮАР и Чили, как бы странно это ни выглядело. При этом нельзя сказать, что мы мало работаем. Скорее, много, даже больше в среднем, чем американцы. Однако по уровню производительности труда Америка опережает нас как минимум в 3 раза! И, конечно, это ситуацией всерьез обеспокоено правительство РФ.

Поэтому в 2018 году и был запущен национальный проект «Производительность труда». Конечно, рыночная экономика, конкуренция должны стимулировать предпринимателей повышать эффективность своих производств. И эта задача, рано и поздно, обязательно встанет перед каждым предприятием. Но государство решило ускорить, подстегнуть эти процессы, более того – реально помочь среднему и крупному бизнесу повысить эффективность работы. Для этих целей был создан Федеральный центр компетенций, эксперты которого работают в различных регионах страны, с конкретными предприятиями. А также разрабатывают комплексные проекты повышения производительности труда по отраслям.

В целом нацпроект должен сформировать новую производственную культуру в стране, а его целевым показателем предусмотрено повышение производительности труда по экономике страны на 5 процентов ежегодно. К 2024 году этот показатель должен в итоге вырасти на 20 процентов.

Подчеркну, нацпроект не ставит задачу сэкономить на людях, хотя логично, что при повышении эффективности производства происходит определенное высвобождение работников на производстве. И эти люди не должны быть брошены. Поэтому ранее нацпроект назывался «Производительность труда и поддержка занятости». Идея в том и состояла, что высвободившиеся работники попадут в заботливые руки службы занятости, их переучат и помогут в трудоустройстве. Но за три года реализации нацпроекта массового высвобождения работников на предприятиях не произошло. Поэтому поддержка занятости ушла в нацпроект «Демография», который и решает эти задачи.

- Юлия Сергеевна, предприятия каких отраслей, масштабов и форм собственности могут претендовать на участие в нацпроекте «Производительности труда»?

- В нацпроект сегодня вовлечены только крупные и средние негосударственные предприятия. Малый бизнес, к сожалению, пока не участвует в процессе. И даже перечень отраслей экономики ограничен – в основном это сугубо производственная сфера, обрабатывающая промышленность. Например, горнодобывающие предприятия не могут стать участниками нацпроекта. Поэтому добиваться ощутимого результата роста производительности труда, заметного в масштабах страны, предполагается именно за счет крупных производств.

Для Камчатки такой подход стал в определенной степени проблемой, потому что в крае немного крупных предприятий, которые попадают в критерии нацпроекта, а значит, могут стать его участниками.

Сегодня обсуждается участие в нацпроекте предприятий торговли. Мы на Камчатке рады этой новации, потому что торговля – серьезный пласт экономики края, здесь у нас немало возможностей для роста. Даст ли работа в торговле ощутимый прирост производительности труда по стране? Пока, на мой взгляд, это сложно прогнозировать.

Также витает в воздухе идея вовлечь в нацпроект государственные бюджетные предприятия и даже органы государственного управления. Уверена, что здесь также можно и необходимо повышать производительность труда, да еще как можно! Есть большие резервы для этого.

- За счет каких мер и резервов эксперты предлагают увеличивать производительность труда в рамках нацпроекта?

- Конечно, эксперты не предлагают руководителям компаний найти миллионы и миллиарды рублей и немедленно закупить новое оборудование. Они ищут резервы именно в организации труда, ищут потери рабочего времени, простои, которые необходимо заполнить. Это могут быть совсем маленькие производственные участки, которые дают задержки в 5-10 минут. А в итоге за смену один только работник теряет драгоценные часы рабочего времени! Даже правильная установка оборудования убирает лишние движения сотрудников в процессе работы и уже дает ощутимую экономию.

Повышать производительность труда таким образом можно не только на промышленных предприятиях, и мы в этом убедились. Например, МФЦ Камчатского края давно участвует в проекте «Бережливое производство». В офисах МФЦ была обеспечена правильная рассадка сотрудников и организация потоков посетителей, правильно расставлены столы и кресла, даже рабочие инструменты на столах – компьютеры, клавиатуры, мышки. Казалось бы, все это несущественно, а эффект превзошел ожидания! Время обслуживания клиентов в разных офисах в прошлом году сократилось на 3-5 минут. А это много, поскольку предельное время обслуживания – 15 минут. Несложные инструменты дают хороший результат, и это здорово!

- Итак, федеральные эксперты продолжат работать с камчатскими предприятиями. А готов ли наш бизнес работать над повышением производительности труда?

- Большинство предприятий на Камчатке, которые потенциально могут войти в нацпроект, - это рыбопромышленные компании. Увы, их руководители на предложение повысить производительность труда чаще всего реагируют без энтузиазма. Практически везде я слышала одну и ту же фразу - « у нас и так все хорошо» либо «с нашей спецификой улучшить уже ничего нельзя». Этому, конечно, есть объяснения – крупные компании не испытывают финансовых трудностей, застряли в привычном процессе и даже не пытаются увидеть свои внутренние резервы, за счет которых могут улучшить производство. Поэтому нам приходится убеждать руководителей, показывать примеры на опыте других регионов и компаний. Камчатка - не первый участник нацпроекта, и в России уже есть интересный опыт повышения производительности труда. Федеральный центр компетенций формирует большую цифровую платформу, на которую выкладывают лучшие практики по различным отраслям. И любое предприятие может с ними ознакомиться.

Эксперты познакомились с работой нашего флагмана – компании «Океанрыбфлот». Также мы побывали в рыболовецком колхозе им. Ленина, а это очень прогрессивное, активно развивающееся предприятие. Но везде есть участки, работу которых можно улучшить. Например, на всех рыбопромышленных предприятиях, где мы уже побывали, в глаза бросаются вспомогательные производства, и чаше всего это - судоремонтные участки, работа которых существенно влияет на общий результат деятельности предприятия. Получается, что везде можно найти так называемые "узкие места" и способы улучшать ситуацию.

Еще один фактор, с которым нередко приходится сталкиваться в регионе – недоверие к возможностям проекта. Например, руководители нескольких авиапредприятий были уверены, что ничего изменить и улучшить в работе авиакомпании нельзя, потому что есть отраслевая специфика и жесткие регламенты на все – время обслуживания самолета, время простоя, отдыха и т.д. Однако в итоге они остались довольны результатом работы экспертов – есть и в авиации резервы для повышения производительности труда.

Наши эксперты побывали также на мясокомбинате «Камчатский», в Агротеке, на предприятии «Заречное». Они в ближайшее время примут решение, за какие предприятия возьмутся.

В июле специалисты федерального центра компетенций вновь приедут на Камчатку. Работа будет выстроена по схеме: три месяца - диагностика, затем три месяца - внедрение улучшений. Ожидаемый результат – повышение производительности труда на пять процентов.

- Интересно, что одним из критериев отбора является вовлеченность руководства компании. Это принципиально необходимое условие?

- Пожалуй, самая важная часть в нацпроекте – это обучение, с него проект и начинается. Работают несколько программ, самая известная из них – «ЛидерыПРО» (лидеры производительности). И обучение начинается именно с топ-менеджеров компаний, а затем подключаются руководители подразделений. И я убеждена, что это правильно - каждый руководитель должен созреть, решить для себя, что такая работа просто необходима. За руководителем подтянутся остальные. Люди окажутся вовлеченными в процесс, а когда увидят результат, то останавливаться уже не будут.

Да, все начинается именно с руководителя. Например, Агротек-холдинг – одно из самых передовых и динамично развивающихся предприятий края. А его руководитель Владимир Рубахин – один из немногих, кто с энтузиазмом воспринял возможности нацпроекта: «Нам надо повышать производительность, мы готовы работать!». Уверена, что такой настрой гендиректора передается всему коллективу, а значит, будет результат.

- Юлия Сергеевна, как будет дальше развиваться нацпроект «Производительность труда» в крае? Не пора ли нам создать свою региональную базу для его реализации?

- Мы уже создаем свой, региональный центр компетенций. Уже зарегистрировано предприятие, который возглавит опытный производственник. Финансироваться работа центра будет исключительно за счет средств федерального бюджета.

Эксперты, которые приехали из Москвы, уже начали учить наших сотрудников, и обучение будет продолжаться в течение года. В программе – не только теория вопроса, но и самое тесное вовлечение в работу федеральных экспертов на камчатских предприятиях. Акцент – именно на практику. И мы рассчитываем уже к концу года полностью подготовить своих квалифицированных экспертов, которые будут работать на постоянной основе, помогая нашему бизнесу стать эффективнее и успешнее.





Беседовала Елена БРЕХЛИЧУК

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