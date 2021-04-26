В школе №28 Петропавловска-Камчатского заработает профильный класс МЧС

Средняя школа № 28 имени Кирдищева совместно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД» начала набор в 10-ый историко-правовой профильный класс с уклоном МЧС 2021-2022 учебный год, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Обучение будет идти по программам специальных дисциплин: основы безопасности жизнедеятельности и пожарного дела, отработка практических навыков пожарно-прикладного спорта, основы медицинских знаний, основы военной подготовки и самообороны, спортивного и пешеходного туризма, физической и психологической подготовки. По итогам обучения Главное управление выдает характеристику для целевого направление в вузы МЧС России.

Прием в профильный класс МЧС начинается с 1 июня 2021 года:

Фото из архива пресс-службы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю