В Вилючинске бездомная собака напала на 9-летнего мальчика

Прокуратура Вилючинска организовала проверку по факту нападения бездомной собаки на 9-летнего мальчика, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По предварительным данным, в вечернее время 23 апреля 2021 года в п. Рыбачий собака напала на ребенка и укусила его.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления установленных законодательством полномочий по обращению с животными без владельцев. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования и привлечении виновных к ответственности», - сказали в надзорном ведомстве.

Также по данному факту процессуальную проверку проводит следственное управление СКР по Камчатскому краю.