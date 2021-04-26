Роскомнадзор обвинил YouTube в систематической блокировке контента российских СМИ

Роскомнадзор (РКН) регулярно отслеживает цензуру со стороны видеохостинга YouTube в отношении материалов, размещённых на аккаунтах российских СМИ. Основанием для блокировки контента является несоответствие материалов возрастной категории.

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых», – заявили в РКН.

Как сообщает РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды – к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.

Ограничения коснулись официальных аккаунтов НТВ, России 24, ТВЦ, RussiaToday, Sputnik. Также видеохостинг накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации. Свои действия YouTube объяснял нарушением авторских прав в отношении гимна, которые, по версии ресурса, принадлежат зарубежным правообладателям.

При этом, сам ресурс, по сообщению РКН, так и не удалил с сайта почти шесть тысяч материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией, несмотря на требования РКН заблокировать данный контент.

Роскомнадзор также напомнил, что ранее за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды – на 700 тысяч рублей, на 1,5 миллиона рублей и на тримиллиона руб.