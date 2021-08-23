Почти 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставлено на Камчатку

Более 74 тысяч человек прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции на Камчатке. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

За минувшие сутки вакцины от COVID-19 поставил 1 481 человек. Так, первый компонент вакцины поставили 839 камчатцев, закончили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 642 человека. На 23 августа вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привиты 62 835 человек, 9 455 человек – препаратом «ЭпиВакКорона», 763 жителя Камчатки поставили вакцину «КовиВак», а 1 105 — «Спутник Лайт».

«На Камчатку продолжает поступать вакцина против новой коронавирусной инфекции. На прошлой неделе в регион поступило 1800 доз “Спутника V”, а также 9 836 доз “Спутника Лайт”. Вакцина уже распределена по медицинским учреждениям края. Первым компонентом вакцины привились 74 158 человек», – сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Камчатского края Артём Днепровский.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.