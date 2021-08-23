В поселке Октябрьском Усть-Большерецкого района завершены работы по обустройству детской площадки

В Камчатском крае продолжается реализация проекта «Решаем вместе». В рамках проекта жители Камчатского края в сентябре 2020 года на своих избирательных участках выбрали значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте.

«В поселке Октябрьском Усть-Большерецкого муниципального района выполнены работы по обустройству детской площадки в районе дома № 28 по улице Комсомольской. В рамках данного проекта предусмотрено устройство покрытия из ударопоглощающей резиновой плитки для более безопасных игр на детской площадке и установка бетонных бортовых камней. Из краевого бюджета на благоустройство данного объекта направлено порядка 2,5 миллионов рублей. Площадь участка благоустройства составляет 629 кв.м. Все работы по данному проекту выполнены, площадка введена в эксплуатацию. Она уже стала популярной среди местной детворы разных возрастов», — рассказали в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

Реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Решаем вместе» продолжается. Всего в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.