Санитарные пункты устанавливают в популярных местах отдыха туристов

«Наша работа заключается не только в глобальных проектах, создании новых турмаршрутов и работе с инвесторами для развития кластеров, но и в плановом решении маленьких, но и имеющих большое значение задач для обеспечения элементарных удобств. Люди на отдыхе не должны задумываться об этом. Иногда впечатление об отпуске складывается из простых мелочей, и для нас важно, чтобы ничего не испортило впечатление от уникальной природы нашего полуострова», – отметил министр туризма Владимир Русанов. – Первые пять санитарных пунктов (туалетов) установлены в районе вулкана Толбачик, устанавливаются еще три на южном направлении парка «Вулканы Камчатки». Это ничтожно мало, и главная работа в этом направлении еще впереди».

На Халактырском пляже к обычным санитарным пунктам добавлены санитарные пункты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Изготовление и установка объектов проводится в рамках средств краевого бюджета – по программе модернизации туристической инфраструктуры.

«С представителями индустрии мы регулярно обсуждаем вопросы создания туристской инфраструктуры на региональных особо охраняемых природных территориях, являющихся основными точками притяжения. Крайне удручает ситуация, когда вопросы создания и развития инфраструктуры и придорожного сервиса игнорирует местный бизнес, который зарабатывает благодаря уникальным красотам полуострова, – подчеркнул министр. – Мы благодарны социально ответственным предпринимателям, которые считают своим долгом заниматься этими вопросами».

Так, проект туристического стопа «Апача» в Усть-Большерецком районе на протяжении несколько лет проводит большую работу по обустройству: на туристической стоянке, расположенной на пути следования к населённым пунктам и основным туристским маршрутам Усть-Большерецкого района, были установлены беседка и лавочки, бесплатный туалетный блок-модуль, двусторонние информационные стенды.

Напомним, в преддверии летнего сезона министр туризма Камчатского края Владимир Русанов встретился с представителями Ассоциации туриндустрии Камчатки. На совещании обсуждали наиболее актуальные темы, волнующие туроператоров перед началом летнего туристического сезона. Для решения вопросов модернизации туристической инфраструктуры профильным министерством создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные в данной работе стороны.