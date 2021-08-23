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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. На улице Циолковского начали обустройство детской площадки

На улице Циолковского начали обустройство детской площадки

20:05
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На улице Циолковского начали обустройство детской площадки

В этом году в краевом центре будет обустроено 50 детских площадок. Работы ведутся одновременно на нескольких объектах. Один из них расположен на улице Циолковского, д. 81-83.

«По данному адресу уже произведено бетонирование площадки. Сейчас ведутся работы по благоустройству тротуаров, установке водосточной системы. Когда придёт оборудование, приступим к укладке резинового покрытия. Все работы ведутся в срок», - рассказал мастер строительного участка Николай Терлецкий.

Площадь застройки детской площадки составляет более 400 квадратных метров. В рамках благоустройства на площадке появятся детский игровой комплекс, качели, балансиры, рукоход, климбинг, а также скамейки и урны.

Напомним, в этом году на территории краевой столицы будет реализован второй этап проекта «Город для жизни» по благоустройству краевой столицы. В рамках запланированных работ во дворах появятся детские площадки. Места размещения и эскизы площадок, наполнение конкретными МАФами осуществлялось при согласовании с жителями.

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город для жизнидетские площадки
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