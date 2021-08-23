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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. Площадь лесного пожара вдоль реки Карымшина не увеличивается

Площадь лесного пожара вдоль реки Карымшина не увеличивается

20:05
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Площадь лесного пожара вдоль реки Карымшина не увеличивается

«На юго-восточной кромке пожара группа десантников произвела производственные спуски, провели работы по распиловке кустарника, сучьев, веток для дальнейшей работы вертолета Ми-8 с водосливным устройством. На юго-западной кромке пожара установили пожарную вертолётную емкость РДВ-1000. Огонь не распространяется. Погода ясная, солнечная, тихая, +25 градусов. Продолжаются работы по борьбе с пожаром», - рассказал руководитель агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын.

Напомним, пожар был зарегистрирован в субботу в Паратунском участковом лесничестве в 15-и километрах от поселка Термального Елизовского района в районе реки Карымшина. Тушение осложняется труднодоступной горной местностью, жаркой погодой и сильным ветром.
Добавим, режим чрезвычайных ситуаций и особый противопожарный режим в лесах Камчатского края не действуют.

На сегодняшний день 4 класс пожарной опасности зарегистрирован в Козыревске, Атласове, Эссо, Сосновке, Долиновке, Милькове. 3 класс пожарной опасности действует в Елизове, Начиках, Пущине. 2 класс - в Ключах. На остальной территории региона действует первый, низкий, класс пожарной опасности.

леспожар
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