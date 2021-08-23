Врачи ФМБА России проводят приемы в Усть-Камчатском районе

Уже на следующий день 16 специалистов были направлены в отдаленные районы региона для проведения медицинских осмотров населения. В состав бригады входят терапевт, невролог, хирург, ЛОР, уролог, гинеколог, кардиолог и другие специалисты.

В первые дни пребывания на Камчатке бригада отработала в Усть-Камчатске.

«Сегодня врачи завершают осмотры населения посёлка Ключи. За три дня работы специалистами ФМБА России были приняты 332 человека, проведено порядка 1627 исследований, среди которых УЗИ, ЭКГ, спирография и другие. Четырем пациентам была оказана неотложная помощь, 2 пациента были госпитализированы в стационар.

Также в требующих особого внимания случаях врачи, взаимодействуя с региональным министерством здравоохранения, направляют пациентов для получения медицинской помощи за пределы Камчатского края», - рассказал заместитель министра - начальник отдела правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Камчатского края Сергей Будников.

24 августа специалисты ФМБА будут принимать граждан в поселке Козыревск, 25-26 августа - в Эссо, 27- 29 августа – в селе Мильково.

Напомним, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) – это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Находится в прямом подчинении Правительства Российской Федерации.

Федеральное медико-биологическое агентство обслуживает около 3,5 миллионов человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах РФ и городе Байконур в Казахстане. В структуру ФМБА России входит свыше 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тысяч объектов здравоохранения на территории России и на Байконуре.

Агентство придерживается политики плотного межведомственного взаимодействия с Российской академией наук, научными институтами и центрами, госкорпорациями «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», администрацией Президента РФ, Федеральным собранием РФ, Правительством РФ, Минздравом России, Минспорта России, Минпромторга России, Минобрнауки России, другими министерствами и ведомствами, государственными органами власти различных уровней, а также общественными организациями и профессиональными сообществами, в том числе международными организациями и структурами.