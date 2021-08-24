Ущерб, нанесенный водным биоресурсам двумя жителями села Апачи, исчисляется в 500 тысяч рублей

в ходе выполнения рыбоохранных мероприятий на реке Порожистой Усть-Большерецкого района инспекторами СВТУ ФАР были обнаружены два жителя села Апачи незаконно добывавшие рыбу лососевых видов при помощи багра.

К моменту их обнаружения один правонарушитель успел добыть 7 кг икры-сырца в ястыках и 158 экземпляров горбуши общим весом 165 кг, чем причинил ущерб на сумму 344 023 рубля, другой - 162 экземпляра горбуши общим весом 166 кг, причиненный ущерб составил 155 682 рубля

Два орудия лова кустарного производства, икра и водные биоресурсы изъяты и отправлены на ответственное хранение.

По данным фактам возбуждены административные производства по ч. 2 ст.8.37 КоАП РФ, материалы переданы в полицию в рамках 144-145 УПК РФ для проведения проверки и возбуждения двух уголовных дел по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Напоминаем, что в 2019 году значительно увеличился размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Так за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27455 рублей.

В связи с этим браконьеры попадают под уголовную ответственность, если при них будет обнаружено 9 экземпляров нерки, 10 экземпляров чавычи и кижуча или 3,7 кг икры лососевых видов рыб.