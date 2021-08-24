Активно участвовать в проектах инициативного бюджетирования призвал камчатцев Владимир Агеев

Как сообщил зампред комитета по бюджету Законодательного Собрания Камчатского края Владимир Агеев, в 2022 году в региональном бюджете заложено около 500 миллионов рублей, которые должны быть распределены по решению граждан.

«Эти средства предназначены для реализации губернаторского проекта «Решаем вместе», который стартовал в прошлом году. На решение каких проблем направлен проект? Это благоустройство населенных пунктов Камчатского края. Чем примечателен проект? Тем, что жители сами выбирают, на какие объекты благоустройства в их городе или селе надо направить деньги», – рассказал Владимир Агеев.

Депутат напомнил, что в рамках проекта «Решаем вместе» в каждом населенном пункте Камчатки ежегодно будут благоустраивать как минимум один объект.

«В прошлом году определилось 75 таких объектов в 71 населенном пункте. Это 16 спортивных площадок, 26 мест отдыха жителей, 9 детских площадок, 6 скверов, 4 хоккейных коробки, три футбольных поля, один остановочный павильон, 10 мест для сбора мусора», – сообщил Владимир Агеев.

На реализацию проекта в 2021 году выделено 300 миллионов рублей. 13 объектов благоустройства уже сдали в эксплуатацию, 10 – в стадии завершения.

«Очень важно, что люди сами определяют, как распорядиться бюджетными средствами. На примере прошлых лет мы видим, что агитацию за объекты в своих микрорайонах жители ведут в соцсетях, приглашают голосовать соседей, чтобы выиграл именно их проект. И конечно, отношение к таким площадкам, местам отдыха, скверам совсем другое – более бережное», – поделился депутат.

Что будет благоустроено на Камчатке в 2022 году, решится путем голосования жителей в сентябре этого года. Сейчас ведётся сбор инициатив, окончательный список предложенных проектов разместят на портале «Камчатка в порядке».

«Сейчас в своих округах депутаты собирают предложения жителей на 2022 год. Голосование за тот или иной объект состоится на избирательных участках с 17 по 19 сентября. Результаты огласят через 7 дней и опубликуют на портале «Камчатка в порядке». Поэтому я призываю людей активно участвовать – вносить свои предложения и, конечно же, участвовать в голосовании за тот объект благоустройства, который нужнее всего в их населенном пункте», – сказал Владимир Агеев.