Первый рисунок в рамках фестиваля граффити появился на ул. Фестивальная, 30

Последние штрихи на фасаде дома ул. Фестивальная, 30 наносит известный камчатский художник Андрей Волков. Традиционно главная тема работы – камчатские мотивы.

Как рассказал Андрей Волков, это его вторая масштабная работа в рамках фестивалей граффити, которые проводились в нашем городе ранее. Завершить ее он планирует в ближайшие дни.

«Всегда стараюсь делать арт, доступный для понимания каждым жителем города, – не усложнять работу, не вкладывать чрезмерно глубинный смысл. В данном случае это Камчатка, икра, рыба, местный житель», - поделился задумкой художник.

Он также отметил, что выбрал для себя своеобразную стилистику исполнения – с одной стороны достаточно простую, а с другой – наполненную графикой, квадратичными формами.

«Стараюсь развиваться в своем стиле, чтобы он был узнаваемым», - отметил он.

Андрей Волков немного приоткрыл завесу и рассказал, что остальные участники фестиваля – его друзья и товарищи – подготовили много интересных творческих идей, которые должны понравиться гостям и жителям города.

Рисунок на фасаде дома по ул. Фестивальная, 30 – это инициатива самих жителей, которые узнали о фестивале граффити и подали заявку на украшение стены своего дома.

«Все без исключения жильцы отнеслись позитивно к идее и поддержали уличное искусство. Это тот случай, когда собственники объединились и проголосовали за то, чтобы украсить фасад, сделать его ярче. Мы со своей стороны окажем художнику все необходимую помощь», - сказали в управляющей компании «Вита».

Добавим, что Андрей Волков стал обладателем приза зрительских симпатий фестиваля граффити в 2020 году. Его работа «Рыбак» украшает здание по ул. Ленинская, 38.

В этом году в фестивале граффити принимают участие художники – наши земляки, а также представители из других регионов. Запланировано, что уличные рисунки украсят порядка 10 городских фасадов.

Работать художники будут вплоть до сентября. Затем горожане выберут наиболее понравившийся рисунок. Его автор получит награду в рамках мероприятий по празднованию Дня города.

Добавим, что в этом году фестиваль также пройдет в рамках губернаторского проекта «Город для жизни», который был запущен в 2020-м - юбилейном для Петропавловска-Камчатского году. Были заасфальтированы межквартальные проезды, приведены в порядок территории вокруг учреждений здравоохранения, построены восемь новых общегородских детских площадок и реконструированы две социально значимые детские площадки «Кораблик» и «Байконур».

В рамках фестиваля уличного искусства в 2020 году наш город украсили 12 граффити: «Бумажные журавлики» на фасаде ул. Советская, 22; «Закат» - также выполнен на фасаде по ул. Советская, 22; «Портреты аборигенов» на трансформаторной подстанции у здания краевой больницы по ул. Ленинградская, 112; «Хаски» на ул. Пограничная, 24; «Кот Бенедикт» на пр. Рыбаков, 2; «Портрет летчицы, Героя Советского Союза Полины Осипенко» на подпорной стене по ул. Осипенко, 1; «Детский коллаж» на подпорной стене по ул. Ленинградская, 122а; «Девушка-ительменка» на подпорной стене вдоль ул. Красноармейская; «Рыбак» на ул. Ленинская, 38; «Кутх» на ул. Пограничная, 26; «Мальчик в лодке», триптих «Три брата» на ул. Пограничная, 22; «Эскиз на тему городских историй» на подпорной стене вдоль краевой больницы по ул. Ленинградская, 112, корпус 9.