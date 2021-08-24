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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Камчатских участников нацпроекта «Производительность труда» приглашают принять участие в конкурсном треке «Фабрика процессов»

Камчатских участников нацпроекта «Производительность труда» приглашают принять участие в конкурсном треке «Фабрика процессов»

11:40
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Камчатских участников нацпроекта «Производительность труда» приглашают принять участие в конкурсном треке «Фабрика процессов»

Каждому предприятию необходимо будет собрать свою команду, затем команды пройдут отборочный этап на базе «Фабрик процессов» региональных центров компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Организаторами Кубка по рационализации и производительности, который пройдет в рамках нацпроекта, стали Минэкономразвития РФ совместно с Ворлдскиллс. Соорганизатор мероприятия – Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

«Фабрика процессов» на Кубке рационализаторов представит собой соревновательную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе будут применять накопленные знания инструментов бережливого производства. Специалисты предприятий-участников нацпроекта, работая в команде, покажут свои навыки оптимизации производственных процессов, обнаружения и устранения так называемых «узких» мест», – рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края – министр экономического развития Юлия Морозова.

В рамках соревнований будет имитироваться процесс сборки пульта управления регулятора давления газа, в котором задействованы 5 операторов, 1 логист и 1 менеджер по улучшениям. Задача участников «Фабрики процессов» – за 4 часа выстроить эффективный процесс с применением инструментов бережливого производства, обеспечив выпуск 10 изделий требуемого качества в течение 20 минут с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью. График отборочных этапов по регионам будет составлен после проверки заявок на участие в Кубке. По итогам отборочных этапов будет сформирован рейтинг команд.

Напомним, первый Кубок по рационализации и производительности пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года на площадке «Екатеринбург-Экспо» и объединит более 200 участников и экспертов. Кейсы для Кубка разработаны экспертами «Росатома», «Роскосмоса» и ФЦК на основе производственных задач.

производительность труданацпроекты
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