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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Педагогические чтения для работников дополнительного образования сферы культуры и искусства пройдут на Камчатке

11:45
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Педагогические чтения для работников дополнительного образования сферы культуры и искусства пройдут на Камчатке

Участие в XI Педагогических чтениях работников образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства примут руководители и работники детских музыкальных, художественных и школ искусств полуострова. Встреча состоится 27 августа.

В этом году из-за ограничений на проведение массовых мероприятий встреча пройдет в онлайн-режиме на сайте Камчатского учебно-методического центра, где будут размещены видеопрезентации, лекции, а также материалы, сформированные докладчиками.

Специалисты образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства обсудят тему «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства: успешные практики обучения и воспитания».

«Педагогические чтения направлены на активизацию методической, образовательной, воспитательной деятельности педагогов детских школ искусств. На мероприятии освещаются вопросы и темы, касающиеся образовательной деятельности ДШИ, отчётности, перспективных планов работы. Также состоится презентация педагогической деятельности специалистов школ нашего края», — рассказала заведующая Ресурсным центром по работе с учреждениями дополнительного образования Камчатского учебно-методического центра Любовь Резанова.

Педагогические чтения – методическое мероприятие, предполагающее общее пленарное заседание по основным вопросам и темам, касающимся деятельности образовательных учреждений дополнительного образования.

педагогические чтения
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