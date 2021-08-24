Владимир СОЛОДОВ представил камчатским предпринимателям обучающую программу «БизнесКласс» от Google и Сбера

Обучающий онлайн-проект «БизнесКласс» от Google и Сбера – это платформа, на которой собраны более 20 уникальных курсов с сотнями онлайн-уроков, вебинаров по разным направлениям. Темы, которые рассматривают на платформе, напрямую связаны с развитием бизнеса. Опытные предприниматели рассказывают о том, как начать бизнес, как повысить личную эффективность, о сервисах и продажах и многом другом.

«Я глубоко убеждён в двух тезисах. Первый заключается в том, что основным двигателем развития сегодняшнего общества, экономики – на Камчатке в том числе, а возможно, на Камчатке в первую очередь – является энергия предпринимательства. Без энергии предпринимательства, без включения большого количества неравнодушных, активных людей, которые хотят искать новые пути развития, на Камчатке нам не удастся реализовать те задачи, которые мы перед собой ставим. Поэтому развитие предпринимательства для меня — это во многом самоцель! Это позволяет нам быстрее двигаться вперёд, находить пути решения и отвечать той задаче опережающего развития, которая перед нами стоит. Второе: главная ценность нашего общества — это умение учиться, развиваться, желание получать образование в течение всей жизни. В этом смысле выход за привычные институты образования – школа, колледж, институт – и внедрение различных гибридных форматов образования для нас очень значимо. Уверен, что они будут активно развиваться», – сказал Владимир Солодов.

Сегодня в «БизнесКлассе» зарегистрировано более 1 300 камчатцев, а около 300 — уже прошли обучение. Всего по стране в программе участвуют около 1 миллиона человек и более 170 тысяч обученных.

«Новые реалии, в которых мы живем, создают новые условия для ведения бизнеса. Камчатка с каждым годом привлекает всё больше туристов. Есть запрос на развитие предпринимательства как в туризме, так и в смежных отраслях, и мы верим, что запущенная сегодня программа «БизнесКласс» а также цифровые технологии, а наша компания именно про цифровые технологии, будут способствовать дальнейшему устойчивому развитию предпринимательства в Камчатском крае», – отметила заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Ольга Скороходова.

Согласно проводимым опросам 92% выпускников рекомендуют платформу своим коллегам, 75% утверждают, что стали чувствовать себя увереннее в ведении своего дела, а 60% обученных улучшили свои бизнес-показатели: средний чек, выручку, количество клиентов.

«Программа развития бизнес-навыков для предпринимателей и тех, кто планирует открыть своё дело, – реальная возможность сохранить конкурентоспособность в постоянно меняющемся мире или набраться навыков для успешного старта. Поэтому мы с радостью приглашаем жителей Камчатского края окунуться в обучение в «БизнесКлассе», – подчеркнул управляющий Камчатским отделением ПАО Сбербанк Сергей Латышев.

Для того, чтобы пройти обучение в онлайн-проекте «БизнесКласс», достаточно зарегистрироваться на платформе «БизнесКласс.Про» https://business-class.pro, выбрать заинтересовавший курс и начать учиться. Все материалы, которые размещены на платформе, предоставляются бесплатно.

Отметим, что согласно оценкам экспертов PwC с момента запуска программы на конец 2020 года участники «БизнесКласса» создали более 58 тысяч новых рабочих мест и свыше 14 тысяч новых бизнесов в сфере малого и среднего предпринимательства в регионах России. По данным экспертов, за это же время ее выпускники заработали 254 млрд рублей, а совокупный эффект для бюджета России составил более 45 млрд рублей в виде налоговых, страховых и прочих отчислений участников программы государству.