Жителей Камчатки приглашают посетить выставку к 150-летнему юбилею Александры Родионовой-Славиной

На сайте КГКУ «Государственный архив Камчатского края» размещена выставка, посвященная 135-летию со дня рождения актрисы Камчатского областного драматического театра Александры Родионовой-Славиной (1886–1954 гг.).

«Александра Владиславовна Родионова-Славина родилась в г. Нижний Новгород, свою театральную деятельность начала в 1913 г. На Камчатку приехала в 1934 г. вместе с мужем, актером Константином Дмитриевичем Родионовым (1899–1979). Родионова-Славина была активной участницей создания творческого коллектива первого на Камчатке драматического театра. В 1950 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР Александре Владиславовне было присвоено звание заслуженной артистки. Впервые этого почетного звания была удостоена актриса Камчатского областного драматического театра», — рассказали в краевом госархиве.

Добавим, за время работы в театре актриса сыграла свыше двухсот ролей. Здесь же, на Камчатке, закончила свой жизненный путь.

Более подробно с документальными материалами можно ознакомиться на сайте архива http://www.kgu-gakk.ru/exhibitions/rodionova.html.