Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 23:34, 24 Августа, вторник
ночью 12°C
днем 26°C
ветер 5 м/с
Завтра 25 Августа
13 ... 22°C
ветер 3.6 м/с
  2. Новости
  3. Информация
  4. Прокуратура
  5. Прокуратура: подготовка к отопительному сезону на Камчатке идет в пределах нормативных сроков

Прокуратура: подготовка к отопительному сезону на Камчатке идет в пределах нормативных сроков

15:25
96
Прокуратура: подготовка к отопительному сезону на Камчатке идет в пределах нормативных сроков

Участники совещания обсудили состояние законности в жилищно-коммунальной сфере в условиях подготовки к отопительному сезону в ДФО, а также эффективность принимаемых мер по погашению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими предприятиями.

В совещании приняли участие главы и прокуроры регионов Дальнего Востока, руководители органов управления и контроля в жилищно-коммунальной сфере, территориальных управлений Ростехнадзора, руководители правоохранительных и контролирующих органов.

Глава региона рассказал Дмитрию Демешину о программе капремонта, реализация которой имеет ряд трудностей в отдаленных районах края.

«На сегодня у нас не заключены договоры только по 16% объектам. Эти объекты находятся в северных территориях, где поиск квалифицированного подрядчика не предоставляется в текущей ситуации возможным. Мы будем укрупнять данные объекты, чтобы решить эти вопросы», - заявил Владимир Солодов.

Губернатор подчеркнул, что не всегда жители понимают механизм функционирования Фонда капремонта и совмещения средств из различных источников. В связи с этим министерству ЖКХ и энергетики края дано поручение усилить разъяснительную работу с гражданами.

«У нас есть и хорошие примеры, в качестве такого образца я хотел бы привести посёлок Ивашка, где за счет достаточно серьёзной налоговой базы руководство посёлка сверх средств Фонда капремонта направило серьёзные средства на приведение в нормальное состояние фасадов домов. Жители видят эти изменения и позитивно реагируют», - рассказал Владимир Солодов.

Министерству ЖКХ и энергетики края поручено активизировать работу по контролю за ремонтными работами на объектах.

«В этом году правительством Камчатского края и энергетиками на указанные цели направлено более 4 миллиардов рублей, из которых на 1 августа освоена почти половина средств.
В населённые пункты доставлено более 40% необходимого топлива, отремонтировано свыше 30% котельных и инженерных сетей. Пока всё идёт в пределах нормативных сроков.
Работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону подлежит поэтапному завершению до 15 ноября текущего года и находится под нашим постоянным вниманием», - заявил прокурор Камчатского края Дмитрий Рычагов.

Также прокурор края отметил, что в рамках надзорной работы прокуратуры органы местного самоуправления активизировали работу по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. По принятым мерам реагирования в большинстве населенных пунктов края приведена в соответствии с законодательной базой местная правовая база. На сегодня число заключенных концессионных соглашений достигла 49, эксплуатируется 114 объектов коммунального хозяйства. Прокуратура контролирует принятие в муниципальную собственность более 205 бесхозяйных сетей, что в дальнейшем позволит рассмотреть вопрос о передаче их ресурсным организациям.

Одна из острых проблем, которая затрагивает не только Камчатку, но и большинство регионов РФ, - проблема задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные услуги. За последние три года размер долгов снизился на 14%, но продолжает оставаться значительным. Ресурсоснабжающим и управляющим организациям поручено усилить работу в этом направлении.

отопительный сезонпрокуратурагубернатор
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
Прокуратура начала проверку по факту происшествия с вертолетом на Камчатке
К началу отопительного сезона на Камчатке проводятся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем
Начались плановые работы по подготовке документации для рекультивации Козельского полигона
Многодетные семьи на Камчатке получают краевые социальные выплаты на подготовку к школе
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.