Прокуратура: подготовка к отопительному сезону на Камчатке идет в пределах нормативных сроков

Участники совещания обсудили состояние законности в жилищно-коммунальной сфере в условиях подготовки к отопительному сезону в ДФО, а также эффективность принимаемых мер по погашению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими предприятиями.

В совещании приняли участие главы и прокуроры регионов Дальнего Востока, руководители органов управления и контроля в жилищно-коммунальной сфере, территориальных управлений Ростехнадзора, руководители правоохранительных и контролирующих органов.

Глава региона рассказал Дмитрию Демешину о программе капремонта, реализация которой имеет ряд трудностей в отдаленных районах края.

«На сегодня у нас не заключены договоры только по 16% объектам. Эти объекты находятся в северных территориях, где поиск квалифицированного подрядчика не предоставляется в текущей ситуации возможным. Мы будем укрупнять данные объекты, чтобы решить эти вопросы», - заявил Владимир Солодов.

Губернатор подчеркнул, что не всегда жители понимают механизм функционирования Фонда капремонта и совмещения средств из различных источников. В связи с этим министерству ЖКХ и энергетики края дано поручение усилить разъяснительную работу с гражданами.

«У нас есть и хорошие примеры, в качестве такого образца я хотел бы привести посёлок Ивашка, где за счет достаточно серьёзной налоговой базы руководство посёлка сверх средств Фонда капремонта направило серьёзные средства на приведение в нормальное состояние фасадов домов. Жители видят эти изменения и позитивно реагируют», - рассказал Владимир Солодов.

Министерству ЖКХ и энергетики края поручено активизировать работу по контролю за ремонтными работами на объектах.

«В этом году правительством Камчатского края и энергетиками на указанные цели направлено более 4 миллиардов рублей, из которых на 1 августа освоена почти половина средств.

В населённые пункты доставлено более 40% необходимого топлива, отремонтировано свыше 30% котельных и инженерных сетей. Пока всё идёт в пределах нормативных сроков.

Работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону подлежит поэтапному завершению до 15 ноября текущего года и находится под нашим постоянным вниманием», - заявил прокурор Камчатского края Дмитрий Рычагов.

Также прокурор края отметил, что в рамках надзорной работы прокуратуры органы местного самоуправления активизировали работу по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. По принятым мерам реагирования в большинстве населенных пунктов края приведена в соответствии с законодательной базой местная правовая база. На сегодня число заключенных концессионных соглашений достигла 49, эксплуатируется 114 объектов коммунального хозяйства. Прокуратура контролирует принятие в муниципальную собственность более 205 бесхозяйных сетей, что в дальнейшем позволит рассмотреть вопрос о передаче их ресурсным организациям.

Одна из острых проблем, которая затрагивает не только Камчатку, но и большинство регионов РФ, - проблема задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные услуги. За последние три года размер долгов снизился на 14%, но продолжает оставаться значительным. Ресурсоснабжающим и управляющим организациям поручено усилить работу в этом направлении.