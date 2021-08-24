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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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Акт приема выполненных работ по ремонту помещений модельной библиотеки подписали в Усть-Камчатске

15:55
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Акт приема выполненных работ по ремонту помещений модельной библиотеки подписали в Усть-Камчатске

На переоборудование библиотеки Усть-Камчатска по модельному стандарту из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей.

Подрядчиком были выровнены и оштукатурены стены, смонтирован подвесной потолок и подключены светильники, выполнены электротехнические работы и установлен современный электрощит, уложена напольная плитка, проведены другие работы.

Для зонирования пространства уже установлены раздвижные панорамные блоки. В интерьере использовали выразительные цветовые гаммы, каждая зона имеет единое цветовое решение и оригинальное освещение. Дополняют дизайн оригинальные элементы интерьера - графические рисунки.

«Ремонт окончен, но еще предстоит расставить мебель и оборудование, разместить на полках и стеллажах книжный фонд, в том числе новый, приобретенный в этом году по нацпроекту для комплектации списка изданий. На этой неделе будет установлена панорамная дверь в зону релакса. В ближайшие дни начнется расстановка мебели в многофункциональной зоне – это помещение, где будут выдавать книги, проводить мастер-классы и устраивать мероприятия», - рассказала Светлана Дудова, заведующая отделом обслуживания читателей библиотеки Усть-Камчатска.

Открытие модельной библиотеки в Усть-Камчатске запланировано на середину октября - канун празднования 290-летия со дня образования п. Усть-Камчатск. Добавим, что за весь период реализации национального проекта «Культура» по созданию муниципальной модельной библиотеки МКУ «Усть-Камчатская библиотечная система» ни на день не прекращала свою деятельность, предоставляя качественные услуги населению.

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библиотекаремонтнацпроект культура
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