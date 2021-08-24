Учебный год в школах Камчатского края начнется в очном формате

На сегодняшний день все образовательные организации региона готовы открыть свои двери для камчатских ребят. Об этом сообщили в министерстве образования Камчатского края.

Новый учебный год начнется в традиционном очном формате при строгом соблюдении постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора: ежедневная термометрия, регулярное проведение обеззараживания воздуха, дезинфекция помещений, закрепление за классом конкретного кабинета и другие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся в образовательных организациях Камчатского края.

«В Камчатском крае торжественные линейки 1 сентября пройдут в очном формате с разделением по классам и параллелям для первоклассников и выпускников 9-х и 11-х классов. Если позволят погодные условия, то они состоятся на открытом воздухе с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В случае непогоды торжественные мероприятия проведут в школах», – рассказала начальник отдела общего образования министерства образования Камчатского края Майя Солодовник.

Для всех остальных классов будут организованы классные часы, посвященные Дню знаний. Сейчас все школы Камчатского края готовы с 1 сентября начать образовательный процесс с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

«Основная часть сотрудников уже вышла на работу. Сейчас идет подготовка документов, уточнение учебных планов и расписаний занятий. Готовимся к проведению педагогического совета школы, продолжается вакцинация педагогического состава. За время летних каникул в гимназии были отремонтированы учебные кабинеты, коридоры, организаторская для гимназистов. Сейчас педагоги украшают кабинеты к 1 сентября, чтобы ребята пришли в красивые и уютные классы», – рассказала директор петропавловской гимназии № 39 Светлана Каурцева.

Добавим, к началу нового учебного года готова 121 школа полуострова. В этом году за парты сядут около 3500 первоклассников. Общее количество школьников региона превысит 36 тыс. человек.

К учебе приступят 6500 студентов профессиональных образовательных организаций, из них почти 3000 – это первокурсники.