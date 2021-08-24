Ремонт разворотной площадки на улице Максутова завершится в конце августа

«В прошлом году мы столкнулись с проблемой подхода грунтовых вод к объекту ремонта, поэтому было принято решение произвести дополнительные работы по дренажной системе для отвода воды в сточную канализацию, а также устройство ливневой системы. Сейчас на объекте выполнена установка бордюрного камня, частично заасфальтированы пешеходные дорожки, уложен нижний слой асфальтобетона, приступили к укладке верхнего. Планируется, что основные работы будут завершены до 31 августа», - сказал Александр Толстых, старший прораб объекта ремонта «Разворотная площадка на улице Максутова».

Также на объекте будет произведено озеленение территории, установлены остановочный павильон, лавочки и урны. Кроме того, будет заменено уличное освещение.

Напомним, в прошлом году в ходе замены грунта на разворотной площадке обнаружились активные грунтовые воды, которые находятся неглубоко от поверхности земли. В проекте предполагалось, что нижним слоем на глубину полтора метра будет уложен скальный грунт, который будет выступать естественным дренажом. Но этого оказалось недостаточно, вода собиралась на поверхности, и было принято решение провести дополнительные работы.