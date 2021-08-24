4-5 сентября в краевой столице и Елизове можно будет бесплатно стерилизовать домашних животных

Специалисты новосибирской благотворительной организации "База реабилитации животных" проведут мастер-классы для ветеринаров края, посвящённые стерилизации животных. Животных будут стерилизовать бесплатно.

Стерилизация будет проходить экспресс-методом: вместо часа на операцию требуется 17 минут. За 2 дня планируется простерилизовать от 200 животных. Стерилизации будут подвергаться в первую очередь животные без владельцев. Также граждане, проживающие на территории края, смогут бесплатно стерилизовать своих домашних животных. Для этого нужно предварительно записаться.

«4 и 5 сентября в Петропавловске-Камчатском на базе краевой ветеринарной станции и в Елизове на базе приюта для безнадзорных животных будут проведены мастер-классы для ветеринаров по экспресс-стерилизации животных. Акция реализуется при поддержке правительства Камчатского края совместно с зоозащитной общественностью Камчатского края в лице КРОО "Доброе сердце". Мероприятие проводится специалистами новосибирской благотворительной организацией «База реабилитации животных». В рамках акции пройдут мероприятия по потоковой стерилизации животных. Стерилизация полезна в том случае, если хозяева не планируют заниматься разведением или от животного не требуются специальные охранные или охотничьи качества. Стерилизация предупреждает болезни мочеполовой системы животных, различные воспалительные и онкологические заболевания. Но в первую очередь стерилизация исключает появление нежелательного потомства, которое может пополнять популяцию животных без владельцев на улицах», - сказала ио руководителя агентства по ветеринарии Светлана Корнеева.

Подробная информация и запись по телефонам 89098368895, 8(4152)215-404.

Адреса проведения операций:

04.09.21- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Восточное шоссе, 11;

05.09.21 – г . Елизово, 30 км, ул. Мурманская, 19

Приём животных на операции по записи будет производиться с 9:00 до 18:00