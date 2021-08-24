Более 30% сотрудников камчатской птицефабрики привито против коронавирусной инфекции

Сегодня в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Елизовском районе функционируют 18 торговых точек АО «Пионерское». Предприятие производит порядка 55 миллионов штук яиц в год и обеспечивает продукцией жителей Камчатского края. Именно поэтому вакцинация против коронавируса — это необходимая мера защиты для сотрудников птицефабрики.

«Общая численность нашего предприятия составляет 155 человек. На текущий момент 32% сотрудников уже прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Пока ускорить темпы вакцинации не представляется возможным, потому что многие сотрудники перенесли заболевание, некоторым вакцинироваться нельзя по медицинским показаниям. Хочу подчеркнуть, что из 32 % вакцинированных 18 % — это работники нашей торговой сети. Кроме того, сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, ежедневно проводится озонация производственных и служебных помещений для профилактики распространения коронавирусной инфекции», — рассказала инженер по охране труда АО «Пионерское» Гульнара Ахророва.

Она также добавила, что каждое сельскохозяйственное предприятие обязано обеспечивать продовольственную безопасность.

«Наша цель – обеспечивать жителей края качественной продукцией. Для достижения этой цели и бесперебойного функционирования предприятия необходимо, чтобы каждый наш сотрудник был здоров. Именно поэтому вопрос вакцинации для нас остаётся одним из приоритетных. При этом вакцинация защищает не только самого работника, но и прерывает цепочку распространения заболевания, тем самым обеспечивает и безопасность наших покупателей. Хочу подчеркнуть, что выбор сегодня о прохождении вакцинации определит наше будущее. Чем скорее каждый поймёт, что вакцинация необходима, тем быстрее мы преодолеем этот сложный период», — добавила Гульнара Ахророва.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.