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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Камчатцев приглашают вступить в ряды студенческих отрядов

18:15
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Камчатцев приглашают вступить в ряды студенческих отрядов

Камчатское региональное отделение Российских студенческих отрядов на базе КГАУ «Дворец молодежи» продолжает осуществлять подготовку и трудоустройство студентов на летний период.

В 2021 году трудоустроены 277 студентов Камчатского края по различным направлениям: путинное, строительное, медицинское, сервисное, педагогическое и профильное направление.

Студенческие сервисные отряды — это молодое направление в РСО, связанное с работой в индустрии гостеприимства. Бойцы студенческих сервисных отрядов обслуживают гостей в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере общественного питания, отдыха и развлечений, а также работают в детских оздоровительных лагерях.

«Этим летом студенческий сервисный отряд в количестве 16 бойцов трудится в различных сферах оказания услуг. Ребята работают администраторами, официантами, барменами, хостес, оказывают услуги в области IT. Перед трудоустройством они прошли обучение и стажировку по различным уровням подготовки. Мы хотим выразить благодарность за помощь в трудоустройстве Марии Черновой, специалисту по управлению персоналом и карьерному консультированию», – прокомментировал руководитель Камчатских студенческих отрядов Алексей Дроздов.

Желающие вступить в ряды бойцов Камчатских студенческих отрядов могут обратиться по телефону +7 (929) 456-70-25 (Звонки/WhatsApp) или во Дворец молодёжи по адресу: улица Атласова, 24.

студенческие отряды
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