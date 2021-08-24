Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в конце года в посёлке Новом Елизовского района

Возведение ФАПа проводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Камчатского края.

«Новый пункт строится взамен существующего устаревшего здания. Он будет расположен в самом центре сельского поселения, что, безусловно, будет очень удобно для жителей. Также пункт оснастят современным медицинским оборудованием в соответствии со всеми стандартами оснащения медучреждений», – рассказал заместитель министра здравоохранения Камчатского края Виктор Еперин.

Срок завершения строительства ФАПа в посёлке Новом Елизовского района запланирован на конец этого года. Затем будут проведены процедуры оформления документов, постановки на кадастровый учет, регистрации и передачи муниципальному учреждению – новый фельдшерско-акушерский пункт войдет в структуру Елизовской районной больницы.

Напомним, в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения на Камчатке за три года построят 26 зданий (ФАП, ФП, ОВОП) и в том числе 5 районных больниц. В программе участвуют 15 медицинских организаций региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

На модернизацию на три года выделены 4,7 миллиарда рублей. На 740 миллионов рублей закупят медицинское оборудование. Основная задача модернизации – обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемых в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах и обеспечить приоритет интересов пациента и соблюдения прав граждан.

Ранее Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие первичного звена Владимир Путин поручил дополнительно выделить 550 миллиардов рублей. Начало реализации программы в регионах из-за пандемии было перенесено на 1 января 2021 года.