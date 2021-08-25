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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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В Петропавловске-Камчатском пройдут мероприятия в честь Дня знаний

08:10
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В Петропавловске-Камчатском пройдут мероприятия в честь Дня знаний

В День знаний в школах города пройдут торжественные линейки и классные часы. Об этом сообщили в Управлении образования администрации городского округа.

Для учащихся 1, 9 и 11 классов предусмотрено проведение праздничных линеек на открытом воздухе при благоприятных погодных условиях. Учащиеся 2-8 и 10 классов соберутся на торжественные классные часы по отдельным закрепленным учебным кабинетам с целью минимизации контактов между школьниками.

Такие меры приняты с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В Управлении образования отметили, что в ходе мероприятий, приуроченных к началу учебного года, особое внимание будет уделено соблюдению социальной дистанции, обязательному использованию средств индивидуальной защиты (масок, антисептических средств) и других мер профилактики.

день знаний
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