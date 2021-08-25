Землетрясение произошло в центральной части Камчатки
08:20
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Сейсмическое событие было зарегистрировано в ночь на среду в 135 км к северо-востоку от Милькова, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.
В населенных пунктах Камчатки существенных толчков не ощущалось.
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