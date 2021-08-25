Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 11:35, 25 Августа, среда
ночью 13°C
днем 23°C
ветер 4.2 м/с
Завтра 26 Августа
13 ... 23°C
ветер 4.4 м/с
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Землетрясение произошло в центральной части Камчатки

Землетрясение произошло в центральной части Камчатки

08:20
67
Землетрясение произошло в центральной части Камчатки

Сейсмическое событие было зарегистрировано в ночь на среду в 135 км к северо-востоку от Милькова, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

В населенных пунктах Камчатки существенных толчков не ощущалось.

землетрясение
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
В детских оздоровительных лагерях Камчатки стартовали последние летние смены
Губернатор Камчатки о случайном убийстве: Необходим баланс между безопасностью человека и сохранением медведей
Штаб общественной поддержки «Единой России» на Камчатке соберет предложения в Народную программу партии
«Выздоравливай, наш братик! Мы передаём тебя в самые надёжные руки лучших врачей!»: в центре хирургии им. Вишевского спасают ноги жителю Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.