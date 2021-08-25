Почта России доставит 850 открыток со спортивно-экологического фестиваля «День вулкана»

Почтовые открытки уже доставляются в разные уголки земного шара. Они расскажут о необычном туристическом маршруте, который способен увлечь даже самых опытных путешественников.

«Авачинский вулкан — это одно из самых необычных мест, где побывал почтовый ящик. Мы установили почтовые ящики сразу на трех площадках «Дня вулкана», чтобы каждый путешественник мог отправить почтовую открытку себе домой и своим близким», — рассказал директор УФПС Камчатского края Григорий Журавель.

Почта России выступает постоянным партнером спортивного фестиваля «День вулкана». И каждый год выпускаются новые открытки. Спортсмены и гости фестиваля «Дня вулкана» подписали открытки и отправили их в разные уголки земного шара: в Германию, Испанию, Белоруссию, и, конечно, по России. Больше всего открыток с камчатского вулкана получат жители Москвы, Иркутской области и регионов Дальнего Востока.

«Отправлять открытки из разных самых необычных и удивительных мест в мире стало трендом. Получая красочный привет из места, с которым связаны впечатления и воспоминания, люди получают частицу Камчатки», — отметил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Напомним, в этом году на Авачинском вулкане прошли соревнования по альпинизму: чемпионат России и чемпионат Камчатского края в дисциплине «скайраннинг-гонка». Участие в соревнованиях приняли около 80 спортсменов из Москвы, Перми, Приморского и Хабаровского края, Республики Башкортостан, Иркутской области, Красноярска и Камчатского края. В восхождении на вулкан приняли участие 356 человек. Участники, сумевшие пройти маршрут восхождения с минимальным временем, в подарок получили сертификаты на популярные экскурсии от туроператоров края. Для спортсменов и гостей Камчатки организаторы совместно с Почтой России изготовили 3 000 открыток и на время проведения мероприятий фестиваля установили почтовые ящики у подножия Авачинского вулкана, а также в камчатской краевой библиотеке и музее вулканов.