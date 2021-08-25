На МРС в Охотском море нашли почти 1,5 тонны браконьерского краба

В ходе реализации государственного контроля промысла морских биологических ресурсов сотрудниками погрануправления была проведена проверка промысловой деятельности рыболовного судна МРС-150-316, экипаж которого, согласно имеющегося на борту разрешения, осуществлял добычу донно-пищевых видов рыб в акватории Охотского моря.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что на борту МРС, принадлежащего ООО РК «Крутогоровское», кроме законно добытых 17 тонн трески, наваги и камбалы, находятся упакованные в мешки 773 особи камчатского краба, общим весом более 1300 кг, а также около 180 кг обработанных конечностей камчатского краба. Необходимых разрешительных документов на вылов данного вида биоресурсов у капитана судна не оказалось.

Ущерб, нанесенный незаконной добычей водным биоресурсам, предварительно составляет более 7 300 000 рублей.

В отношении ООО РК «Крутогоровское» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ РФ или открытом море). В отношении капитана МРС-150-316 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).