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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. Браконьер на Камчатке пойдет под суд за добычу кречетов

Браконьер на Камчатке пойдет под суд за добычу кречетов

11:50
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Браконьер на Камчатке пойдет под суд за добычу кречетов

В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче краснокнижных кречетов.

30-летний житель Петропавловска–Камчатского обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации, совершенная группой лиц).

По версии следствия обвиняемый в составе группы лиц в Усть-Большерецком районе добыл 2 особей соколов-кречетов. Несколько дней злоумышленники содержали их в условиях неволи в Кавалерском, затем перевезли в Петропавловск-Камчатский, где держали в подвальных помещениях жилых домов.

Незаконная деятельность группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Птицы после осмотра и реабилитации выпущены в естественную среду обитания.

В отношении соучастника группы расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

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