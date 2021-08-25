Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 21:31, 25 Августа, среда
ночью 13°C
днем 23°C
ветер 4.2 м/с
Завтра 26 Августа
13 ... 23°C
ветер 4.4 м/с
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности

Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности

11:55
86
Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности

Для обеспечения экологической безопасности на Курильском озере находятся специалисты отряда ликвидации аварийных разливов нефти поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». С собой у них имеется сорбент и боновые заграждения, чтобы, в случае утечки топлива, оперативно устранить загрязнение водной поверхности.

Для подъёма фюзеляжа вертолёта задействованы специалисты Министерства обороны. Проведены подготовительные мероприятия, в том числе по сооружению понтонной конструкции. В работах применяются глубоководные аппараты.

Напомним, 12 августа в районе Курильского озера на территории Южно-Камчатского заказника потерпел крушение вертолёт Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек были спасены уже через несколько минут после происшествия. Все они доставлены в краевую столицу. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Минобороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю были обнаружены и подняты тела восьми погибших. Всего к ликвидации последствий крушения были привлечены 61 человек, задействованы 14 единиц техники.

Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 0Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 1Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 2Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 3Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 4Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 5Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 6Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 7Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 8Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 9Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 10Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 11Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 12Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 13Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности 14
вертолетпроисшествиетопливоспасатели
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
Выжившие после авиакатастрофы на Курильском озере доставлены в Петропавловск-Камчатский
Камчатские спасатели продолжают поисковые работы в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолёт Ми-8
Ремонт вертолёта МИ-8, который выполнял рейс на Курильское озеро, был произведён в 2020 году
На Камчатке продолжается поисковая операция в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолет Ми-8
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.