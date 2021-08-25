Камчатские специалисты ЛАРН находятся на Курильском озере для обеспечения экологической безопасности

Для обеспечения экологической безопасности на Курильском озере находятся специалисты отряда ликвидации аварийных разливов нефти поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». С собой у них имеется сорбент и боновые заграждения, чтобы, в случае утечки топлива, оперативно устранить загрязнение водной поверхности.

Для подъёма фюзеляжа вертолёта задействованы специалисты Министерства обороны. Проведены подготовительные мероприятия, в том числе по сооружению понтонной конструкции. В работах применяются глубоководные аппараты.

Напомним, 12 августа в районе Курильского озера на территории Южно-Камчатского заказника потерпел крушение вертолёт Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек были спасены уже через несколько минут после происшествия. Все они доставлены в краевую столицу. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Минобороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю были обнаружены и подняты тела восьми погибших. Всего к ликвидации последствий крушения были привлечены 61 человек, задействованы 14 единиц техники.