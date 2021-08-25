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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. 26 некоммерческих организаций Камчатки стали победителями в региональном конкурсе грантов

26 некоммерческих организаций Камчатки стали победителями в региональном конкурсе грантов

12:20
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26 некоммерческих организаций Камчатки стали победителями в региональном конкурсе грантов

Об этом стало известно по итогам заседания конкурсной комиссии, которое состоялось в правительстве региона. Благодаря Фонду-оператору президентских грантов общий объем средств субсидии, распределяемый между НКО, в этом году составил 15 млн 300 тыс. рублей, что является беспрецедентным опытом для Камчатского края.

Фондом-оператором президентских грантов было предоставлено софинансирование министерству развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере 7,65 миллиона рублей. Средства гранта дополнили имеющиеся ресурсы краевого бюджета и будут консолидированно направлены на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям на реализацию их социально значимых проектов.

Решением конкурсной комиссии определены 26 победителей конкурса, получившие высокие баллы в каждом из 15 конкурсных направлений.

«По результатам технической проверки к независимой экспертизе была не допущена заявка одной организации, которая получает субсидию из краевого бюджета на те же цели, которые заявлены в проекте. Независимую оценку проектов проводили 11 экспертов, в том числе из других регионов России. В целом наивысшие баллы получили проекты организаций по направлениям: развитие институтов гражданского общества и местных сообществ, дополнительное образование, социальная поддержка», – рассказал врио министра развития гражданского общества, молодёжи и информационной политики Виктор Махиня.

Размеры субсидий победителям конкурсного отбора определены конкурсной комиссией в соответствии с итоговым рейтингом заявок, заявленных потребностей в финансовой поддержке проектов и установленному комиссией минимальному «проходному» баллу по каждому направлению.

Напомним, для участия в конкурсе было подано 50 заявок, приём которых осуществлялся с 15 июня до 15 июля. Все конкурсные процедуры проводились в электронном виде на платформе, предоставленной Фондом президентских грантов, «камчатка.гранты.рф». Публикация результатов на данном ресурсе будет выполнена после подписания протокола заседания всеми членами комиссии.

грантынко
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