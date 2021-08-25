Камчатские спасатели трижды за минувшие сутки оказывали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

Камчатские спасатели в минувшие сутки, 24 августа 2021 года, трижды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Информация об опрокидывании автомобиля Toyota Cami на улице Высотной поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 16:51 по камчатскому времени.

Прибывшие на место вызова сотрудники специализированной пожарно-спасательной части отключили в транспортном средстве аккумуляторные батареи для предотвращения угрозы возгорания. В свою очередь, специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» произвели смыв топлива с проезжей части.

В 18:28 сотрудники третьей пожарно-спасательной части и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» выезжали на дорожно-транспортное происшествие на переулке Содружества в Петропавловске-Камчатском. Как стало известно, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Captiva и Nissan Laurel. Спасатели оказали доврачебную помощь пострадавшему и отключили аккумуляторную батарею в автомобиле для предотвращения угрозы возгорания, а также произвели смыв топлива с проезжей части.

Информация о третьем происшествии, столкновении автомобилей Chevrolet Cruze и Nissan Terrano на улице Ларина, поступила на пульт пожарно-спасательной службы в 22:27 по камчатскому времени. Сотрудники третьей пожарно-спасательной части оказали пострадавшему доврачебную помощь и отключили аккумуляторную батарею в автомобиле для предотвращения угрозы возгорания. Также, в свою очередь, специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» произвели смыв топлива с проезжей части.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняют сотрудники УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.