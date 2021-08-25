Вернулась экспедиция с Шумшу: поисковики благодарят за поддержку Ирину ЯРОВУЮ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поддержала идею создать на Камчатке мемориал Неизвестного солдата, так же проект по восстановлению памятников погибшим в годы Второй Мировой войны на островах Курильской гряды. С новыми открытиями о Курильской десантной операции домой вернулись камчатские поисковики: очередная, историко-географическая Камчатско-курильская экспедиция на остров Шумшу успешно состоялась благодаря поддержке Ирины Яровой. Первой о результатах 17-дневной работы на Шумшу поисковики рассказали вице-спикеру Госдумы, которая ежегодно во взаимодействии с Министерством обороны обеспечивает доставку экспедиции на необитаемый остров Курильской гряды. Также напомним, что экспедиции проходят в рамках проекта «Единой России» «Историческая память».

Научный руководитель экспедиции, историк-краевед Ирина Витер сообщила, что поисковики выполнили изначальный план и побывали во многих районах острова Шумшу. По итогам экспедиции поисковики тепло поблагодарили Ирину Яровую за оказанную ею поддержку и внимание к их делу.

«Вы - наш самый главный помощник! Благодаря Вам мы вовремя ушли и вернулись из этой экспедиции. Очень удачная экспедиция получилась и очень четкая по срокам. Спасибо, что всегда обеспечиваете нам взаимодействие с Министерством обороны. Другим способом добраться на остров невозможно. Одно из главных событий нашей экспедиции – были найдены останки трех неизвестных солдат, причем все три – советские граждане», - обратилась Ирина Витер.

Научный руководитель экспедиции выступила с инициативой создать некий камчатский аналог Могилы Неизвестного солдата, чтобы жители Камчатки, чьи родные и близкие отдали свои жизни во время Курильский десантной операции, но их место захоронения остается неизвестным, смогли приезжать и чтить их память у этого мемориала.

«У нас возникло предложение, которое можно было бы осуществить, если вы поддержите. Все, кто воевал там, часть - это жители Камчатки, камчатский оборонительный район, 101-ая стрелковая дивизия. Предлагаем сделать по аналогии с Кремлевской стеной Могилу неизвестного солдата. Найденные останки опознать невозможно. Но у нас есть примерные списки погибших. Мемориал мог бы стать местом, куда могут прийти все, кто не знает, где могилы их родственников», - обратилась Ирина Витер к вице-спикеру ГД.

Ирина Яровая предложение поисковиков о мемориале поддержала и пообещала обсудить этот вопрос с губернатором края Владимиром Солодовым.

«Я всецело поддерживаю инициативу. Почтение памяти тех, кто погиб, их имена, к сожалению, неизвестны, очень важно», - отметила парламентарий.

Поисковики также попросили Ирину Яровую поддержать их проект по восстановлению памятников погибшим в годы Второй Мировой войны на островах Курильской гряды. Ирина Витер предложила объединить усилия Камчатского края и Сахалинской области для решения этой важной задачи.

«Давайте мы заявим этот проект в рамках конкурса президентских грантов. То, что мы подключим здесь два субъекта - это обязательно, и с губернатором Сахалинской области и Камчатского края эти вопросы обсудим», - поддержала инициативу вице-спикер ГД.

Также парламентарий попросила поисковиков подготовить ей информационную справку по итогам прошедшей экспедиции, чтобы передать результаты в Министерство обороны: как показали исследования, помимо необходимости регистрации захоронений, на острове Шумшу остается много взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны, и без помощи оборонного ведомства решить этот вопрос невозможно.

Со своей стороны поисковики поддержали встречное предложение вице-спикера ГД: для содержательного освещения событий Курильской операции и защите исторической памяти Ирина Яровая предложила поисковикам подготовить информационные стенды для учеников камчатских школ об истории и участниках операции с доступным и понятным изложением тех важных событий.

«Мне кажется, что с вашим участием в каждой школе Камчатки должны появиться интересные, содержательные, привлекающие внимание детей стенды по истории Курильской десантной операции. Я предлагаю сделать такой проект, наполнить его реальным содержанием. Мы обсудим проект с Владимиром Викторовичем Солодовым, с Викторией Ивановной Сивак, а за вами остаётся информационное наполнение, чтобы это было наглядно и интересно детям», - подчеркнула Ирина Яровая.

Напомним, что экспедиция отправилась на курильский остров Шумшу 27 июля. О доставке поисковиков военным судном с Минобороны договорилась Ирина Яровая. Экспедиция была посвящена 76-ой годовщине завершения Курильской десантной операции.