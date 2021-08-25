Ирина ЯРОВАЯ: Народная программа отражает насущные вопросы, которые волнуют каждого человека

«Единая Россия» утвердила Народную программу на втором этапе съезда Партии 24 августа. В неё вошли предложения от более чем 2 млн граждан России - предложения собирали в регионах более двух месяцев.

«Программа «Единой России» народная именно потому, что в ней обобщены и собраны те наиболее насущные вопросы, которые волнуют каждого человека. Но не только вопросы, но и ответы на них: какие решения сегодня будет предлагать партия по важнейшим стратегическим направлениям, интересующим каждого. Это образование, здравоохранение, доступность жилья, транспортная доступность», - сказала заместитель Председателя ГД Ирина Яровая по итогам второго этапа съезда партии.

Ирина Яровая отметила, что в своём выступлении на съезде Партии Президент Владимир Путин дал новые серьёзные предложения по мерам поддержки граждан с конкретным с финансированием. Для Дальнего Востока жизненно важным является заявление главы государства по развитию авиации.

«Для меня очень важным было обобщение предложений, собранных по Дальнему Востоку. Как модератор стратегической сессии ProДФО, где обсуждались предложения в программу развития Дальнего Востока, могу сказать, что, выходя на диалог с каждым регионом ДФО, мы действовали и рассуждали в логике того, что наиболее важно в ближайшей перспективе сделать для того, чтобы каждый житель Дальнего Востока, чувствуя заботу государства и понимая перспективы своей жизни, мог видеть горизонты будущего. Поэтому наши предложения в том, чтобы, например, повысить качество медицинской помощи, максимально подключить телемедицину к каждому стационару. Мною предложен закон о целевом наборе, призванный решить вопросы кадрового обеспечения, проактивный формат льготной ипотеки. И мы уже предпринимаем шаги в этих направлениях. И конечно, в этой связи очень важно, чтобы те дополнительные меры поддержки для бизнеса, которые были озвучены, создавали ощущение общей сопричастности к развитию каждого региона», - отметила она.

«Программа партии народная еще и потому, что в ней есть ощущение жизни каждого человека, и самое главное - в ней есть реалистичность. Очень важно, что это план реальных перспективных действий, которые обязательно будут реализованы и исполнены. Считаю и в своей работе всегда исхожу из того, что каждое обещание в народной программе - наша прямая ответственность перед людьми, и это наше общее действие вместе с людьми», - подчеркнула она.

«Один из лидеров федерального списка партии Сергей Шойгу в своём выступлении отметил, что «Единой России» нужно побеждать, чтобы показать людям, насколько партия в состоянии выполнить все то, о чем она говорит со многих трибун по нашей стране. И воплощение народной Программы партии, созданной вместе с гражданами, станет общим успехом России и победой её граждан», - подчеркнула Ирина Яровая.

Напомним, вице-спикер Госдумы внесла в Народную программу целый ряд предложений по развитию Дальнего Востока. В том числе, она предлагает:

- ввести электронную запись в федеральные медцентры для дальневосточников;

- до конца года подключить все медицинские организации ДФО к системе телемедицинских консультаций;

- обеспечить все ФАПы возможностью телемедицинских консультаций с региональными медучреждениями;

- создать на Камчатке федеральный бальнеологический реабилитационный центр;

- предусмотреть проактивный (без сбора справок и документов) формат оформления инвалидности для людей с тяжелыми заболеваниями;

- отказаться от сейсмоусиления жилья в пользу строительства новых домов;

- подключить новый механизм участия в дальневосточной ипотеке: регион формирует участки под застройку/жители подают заявки на жильё на этих участках/застройщики получают гарантию покупки квартир и приступают к строительству;

- платить «северные» надбавки врачам и учителям, также выпускникам целевого набора с момента начала работы на Дальнем Востоке;

- проводить открытый и публичный конкурсный набор в вузы и сузы на бюджетные места;

- при поддержке бюджета готовить специалистов для приоритетных инвестпроектов на Дальнем Востоке.