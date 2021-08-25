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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Почти 1700 ястыков икры обнаружила рыбоохрана на берегу реки в Соболевском районе

13:05
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Почти 1700 ястыков икры обнаружила рыбоохрана на берегу реки в Соболевском районе

На берегу реки Испова Соболевского района сотрудниками ФАР Елизовского отдела в ходе контрольно-надзорных мероприятий обнаружены мешки с 1684 ястыками икры лососевых видов рыб. Хозяев красного золота рядом с находкой не выявлено.

По данному факту составлено определение по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Материалы переданы в полицию в рамках 144-145 УПК РФ для проведения проверки и принятия решения. Водные биоресурсы изъяты и отправлены на ответственное хранение.

В 2019 году значительно увеличился размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Так за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27455 рублей.

В связи с этим браконьеры попадают под уголовную ответственность, если при них будет обнаружено 9 экземпляров нерки, 10 экземпляров чавычи и кижуча или 3,7 кг икры лососевых видов рыб.

Почти 1700 ястыков икры обнаружила рыбоохрана на берегу реки в Соболевском районе 0Почти 1700 ястыков икры обнаружила рыбоохрана на берегу реки в Соболевском районе 1
лососьбраконьерствоикра
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