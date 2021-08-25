На Камчатке стартовала предвыборная агитация в средствах массовой информации

Агитация перед выборами депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Камчатского края, которые пройдут с 17 по 19 сентября, стартовала в средствах массовой информации Камчатки. Она продлится до окончания дня 16 сентября. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

«Вся агитация закончится 16 сентября в 24:00, или в 00:00 17 сентября. С 17 по 19 сентября какая-либо агитация, расклейка агитационных материалов, выступления в СМИ будут запрещены. До полуночи 17 числа можно агитировать, работать со средствами массовой информации, выпускать всевозможные агитационные материалы. Наш избиратель придёт на участок и сделает выбор, который подскажет ему сердце», – рассказал Игорь Шамраев, заместитель председателя краевой избирательной комиссии.

Помимо размещения материалов в СМИ, кандидаты могут распространять агитационные материалы в виде листовок, баннеров, проводить личные встречи.

«На сегодняшний день выпущено более 500 тысяч различных агитационных материалов: листовок, буклетов, календарей и так далее. С 21 августа стартовала агитация в средствах массовой информации. Уже прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени. Это более полутора тысяч минут, которые наши кандидаты поделят на дебаты, ролики, всевозможные агитационные материалы, воспользовавшись каналами «Россия 24», «Россия 1» и «Радио Россия»», – добавил Игорь Шамраев.

Он отметил, что в агитационных материалах нельзя призывать к насилию, террористическим актам, нельзя вести агитацию тогда, когда она будет запрещена. За однократное нарушение будет вынесено предупреждение, а если нарушение повторится, кандидат может быть снят с предвыборной гонки.

Участники выборов могут также вести агитацию в СМИ, оплачивая публикации или эфиры из своего избирательного фонда.

По закону о выборах агитацией признаются призывы голосовать за или против кандидата или партии, выражение предпочтения какой-либо партии, описание возможных последствий допуска к распределению депутатских мандатов, распространение информации о кандидатах, не связанной с их профессиональной деятельностью.