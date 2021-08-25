В единый день голосования в Камчатском крае пройдут 35 выборных кампаний муниципального уровня

Население Камчатского края примет решение об избрании глав одного городского поселения и 16 сельских, 123 депутатов в представительные органы местного самоуправления: всего 140 мандатов.

«В восьми районах края: Елизовском, Карагинском, Олюторском, Соболевском, Усть-Большерецком, Пенжинском, Тигильском, Быстринском - будут выбраны главы в 17 сельских поселениях. Депутатские корпусы обновят свой состав в городском округе "посёлок Палана", Елизовском городском поселении и в 12 сельских поселениях», — рассказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Сергей Лебедев.

Повторные выборы состоятся в Анавгайском и Эссовском сельских поселениях – по 2 депутатских мандата. Дополнительные выборы пройдут в Думе Вилючинского городского округа и в Собрании депутатов Соболевского сельского поселения.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По решению ЦИК РФ голосование будет проводиться три дня подряд: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.