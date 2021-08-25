«Динамо» – победитель турнира по мини-футболу на кубок «Вулкан»

Соревнования провела общественная организация «Юность России» при поддержке сенатора Валерия Пономарева и краевых депутатов Евгения Новосёлова и Анатолия Кирносенко.

Турнир впервые провели в Ленинском районе, сообщила председатель физкультурно-спортивного общества "Юность России" Лидия Клюева. Полем битвы для пяти команд стала футбольная площадка при школе № 12 в Петропавловске. Ее подготовили к соревнованиями при поддержке депутатов – привели в порядок поле, навесили ограждающую сетку. В дальнейшем планируется создавать условия для развития футбола в этой части краевой столицы.

Большинство участников – ребята, которые не занимаются в спортшколах, а просто играют в футбол на улице. Первенство открыло им новые возможности – перспективных ребят заметили тренеры.

«Мы видим потенциал детей, видим, что они вполне могли бы заниматься в спортивной школе. И тренеры-преподаватели уже приглашают этих детей на занятия, – рассказала главный судья соревнований Валентина Тукмакова. – Нам понравился вратарь команды «Русич», у него есть достаточная физическая подготовка, спортивная хватка, огромное желание. И он был приглашен в команду».

Лучшей в турнире стала команда «Динамо» школы № 11. На втором месте – команда школы № 40 «Партнер». Третий результат – у команды «Лиман» из школы № 33. За волю к победе наградили команду «Дельта» школы № 36. Приз зрительских симпатий получила самая юная команда «Русич», в составе которой играли представители разных школ.

Среди игроков призом зрительских симпатий наградили Константина Шлыка, за волю к победе – Владислава Валеева. Лучшим защитником признан Максим Ершов, нападающим – Лаврентьев Данил.

Евгений Новоселов вручил юным футболистам кубки и медали и пожелал новых спортивных успехов: «Кто выиграл – поздравляю! Кто не выиграл – надо стремиться дальше, потому что эти соревнования мы будем проводить и впредь. Только вперед, ребята! Не останавливайтесь на достигнутом! Встретимся в следующем году на этом же турнире, и пусть каждая команда улучшит результат!»

От Анатолия Кирносенко ребята получили интересный подарок – книгу о камчатском футболе Альберта Закаряна.

Добавим, что на протяжении многих лет проводить соревнования среди школьников и студентов Камчатки организации «Юность России» помогают Валерий Пономарев и Евгений Новоселов, который является председателем попечительского совета этого физкультурно-спортивного объединения. Не так давно к ним присоединился Анатолий Кирносенко.