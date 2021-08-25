Звание «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» в этом году присвоено Надежде КАТРЕЧА

Новым Почетным гражданином Петропавловска станет Надежда Катреча. Такое решение приняли депутаты на заседании 10-ой очередной сессии Городской Думы, которое прошло под председательством Галины Монаховой в среду, 25 августа.

«Имя Надежды Константиновны хорошо известно всем жителям Петропавловска. Талантливый педагог, эффективный руководитель, своим грамотным управлением сумела создать в гимназии № 39 не только сплоченный творческий коллектив, но и привела образовательное учреждение к новому статусу гимназии и званию лучшей школы Камчатки», - сказала Председатель ГорДумы Галина Монахова.

Добавим, традиционная церемония посвящения в Почетные граждане состоится в День города 17 октября.

Напомним, лицам, удостоенным этого высокого звания, в день посвящения в Почетные граждане кроме удостоверения и свидетельства Почетного гражданина будет вручена сувенирная медаль и нагрудный знак «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского».

Катреча Надежда Константиновна родилась в 1954 году. Окончила филологический факультет Харьковского государственного университета в 1981 году. В 1984 году переехала на Камчатку. С сентября 1984 года по июнь 2002 года работала учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе в образовательных учреждениях города Петропавловска-Камчатского: средняя школа № 12; средняя школа № 34; средняя школа № 40.

За эффективную образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и значительный вклад в образование детей и молодежи городского округа Надежда Николаевна была удостоена премии имени П.Т. Новограбленова в 2001 году. А в 2002 году она стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года».

С 2002 года по 2018 год Надежда Константиновна являлась директором средней общеобразовательной школы № 39 (С 2009 года – МОУ «Гимназия № 39»). Она сумела создать сплоченный, творческий, талантливый педагогический коллектив. Во многом благодаря энергии и высокому профессионализму Надежды Константиновны, в школе было полностью обеспечено необходимое качество подготовки учащихся по программам начального, основного и среднего общего образования; стали эффективно реализовываться ресурсы бюджетного и частного фонда (дополнительные услуги) в образовательных целях.

В 2007 году средняя общеобразовательная школа № 39 стала обладателем титула «Лучшая школа Камчатки». В 2009 году школа приобрела новый образовательный статус. Она получила название «Гимназия № 39» (далее – Гимназия № 39).

Катреча Надежда Константиновна внесла значительный вклад в развитие Петропавловск-Камчатского городского округа. Она активно участвовала в правотворческой деятельности по реформированию местного самоуправления, в реализации проектов по созданию благоприятных условий для участия жителей города Петропавловска-Камчатского в решении вопросов местного значения, активизации правотворческой инициативы граждан, развития территориального общественного самоуправления.

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе, высокое профессиональное мастерство, активную общественную деятельность Катреча Надежда Константиновна награждена:

- медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;

- Почетной грамотой и Благодарственным письмом Министерства образования и науки Камчатского края;

- Почетной грамотой Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа;

- Почетной грамотой Главы Петропавловск-Камчатского городского округа;

- Благодарностью и Благодарственными письмами Петропавловск-Камчатского местного отделения Партии «Единая Россия»;

- Благодарностями и Благодарственными письмами Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского круга;

- Почетными грамотами, Благодарностями, Благодарственными письмами учреждений и общественных организаций г. Петропавловска-Камчатского.