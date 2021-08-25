Камчатский хлеб, вкусный и удивительный

Президент союза пекарей России по достоинству оценил продукт номер один от местных хлебопёков

Камчатка может полноправно гордиться высоким качеством и широким ассортиментом хлебопекарной продукции местных производителей. К тому же многие изделия наших пекарей оригинальны и аутентичны: не слишком много в России территорий, которые столь умело используют свои природные богатства в хлебопечении.

В этом уверен президент общественной организации «Российский союз пекарей» (РСП) Алексей Лялин. Камчатка стала восемнадцатым по счёту регионом, который он посетил, встречаясь с представителями хлебопекарной отрасли, структурами власти и общественности. Цель поездок – узнать о состоянии дел с хлебопечением в регионах, качестве хлеба и ценах на продукт номер один. Одновременно РСП обретает новых членов и создаёт региональные отделения союза, а также заключаетс региональной властью соглашения о поддержке хлебопекарных предприятий. Отделение РСП создано и на Камчатке. Его возглавил Саргис Сароян, директор хлебокомбината «ПАРНИ».

Алексей Лялин вместе с вице-спикером Государственной Думы Ириной Яровой посетил это относительно молодое, созданное в 1999 году, но крепко стоящее на ногах предприятие. А после познакомился с производством на знаменитом «Петропавловском хлебокомбинате», который снабжает Камчатку своей продукцией с 1945 года.

Именно на региональных предприятияхРоссийский союз пекарей получает необходимую информацию для анализа состояния дел в хлебопекарной отрасли. «Их поддержка – основа деятельности нашей общественной организации, которая готова и будет отстаивать интересы хлебопёков во всех уголках России», - отметил президент РСП.

Впереди России всей

«Петропавловский хлебокомбинат» – один из старейших заводов страны – одним из первых в России сделал настоящий производственный прорыв. С 2014 года здесь используется технология шоковой заморозки хлебобулочных изделий. В то время её применяли только два завода – в Москве иПодмосковье.

«Камчатка стала лидером этого направления, - подчеркнул Алексей Лялин. - Во всех регионах оно только развивается, а здесь – стабильная технология, свои специалисты, есть местные компании-производители морозильного оборудования».

Особое внимание «заморозке» глава союза пекарей уделяет не случайно.

«На Камчатке немало труднодоступных удалённых территорий, куда поставлять ингредиентную базу для хлебопекарных изделий – муку, масло, маргарины – экономически нецелесообразно, и сложно соблюсти температурный режим, - говорит Алексей Лялин. - А ведь любую продукцию – от пирожков до обычного хлеба – можно заказать в морозильном контейнере, доставать из него сколько нужно, чтобы выпекать либо допекать перед продажей. В результате потребители получат абсолютно свежие продукты в широком ассортименте».

«Заморозка» важна и в контексте программы, разработанной Российским союзом пекарей и презентованной на Камчатке вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой.

«Как представителю законодательной власти, который всегда поддерживает и продвигает Камчатку, мы представили Ирине Анатольевне программу изменения тактического снабжения войск Российской армии, станций и городов Заполярья и Арктики. Камчатка с обкатанной и освоенной технологией шоковой заморозки хлебобулочных изделий может стать одним из драйверов этой программы», - уверен Алексей Лялин.

Такая программа нужна стране для её стратегической безопасности, и не меньше необходима камчатским хлебопёкам, страдающим, как они сами признаются, от недостаточного количества едоков из-за малой населённости региона.

Ну, а оригинальные и безупречные с точки зрения экологической чистоты начинки из камчатских дикоросов, богатых витаминно-минеральными комплексами, добавят полезности любому продукту, который будет высоко востребован и в краях с суровым климатом, и в центральных регионах России.

«Невыездные» пирожки

По оценкам Алексея Лялина, в большинстве своём проблемы российских хлебопёков в разных регионах схожи. Но на отдалённой от материка Камчатке есть свои, специфические.

Первое, что бросилось в глаза главе РСП – крайне ограниченные возможности камчатских пекарей предложить свою замечательную продукцию за пределами региона.

«Довольно давно в России обсуждается программа поддержки внутреннего экспорта, но, к сожалению, она не принята, - говорит Алексей Лялин. - Необходимо компенсировать транспортные расходы, чтобы Камчатка не только выпускала свои великолепные продукты для себя, но и удивляла всю страну. Хлебокомбинат мог бы отправлять в центральные регионы России замороженные пирожки с местными ягодами, черемшой, кальмаром – и, поверьте, они бы пользовались высоким спросом».

Другая характерная для Камчатки проблема – необходимость доставлять с материка почти всё сырьё и материалы. Если сегодня по программам северного завоза компенсируется от 82 до 95 процентов доставки муки, то доставка остальной ингредиентной базы – забота самих хлебопёков. Но хлеб из одной только муки не произвести. А главное, никакой хлебозавод не может выпускать исключительно хлеб. Без производства кондитерки, пирожков, блинов и других изделий предприятиям не выжить – а эти продукты требуют множества составляющих, которые не производятся на Камчатке.

«Нельзя помогать выпускать только социальный хлеб. Нужно помогать выживать хлебозаводам в целом. Поэтому для компенсации стоимости доставки других ингредиентов должна работать аналогичная программа», - считает Алексей Лялин.

Кто накормит в случае ЧС?

Пандемия с ограничительными мерами ударила по всем территориям и отраслям и показала, что в экстремальных условиях рыночные механизмы перестают работать. Особенно это почувствовали центральные регионы России, которые закрывались; прекращались поставки сырья и материалов, движение трудовых ресурсов. Эта ситуация вскрыла проблему, несущую большую опасность: до сих пор не определены хлебопекарные предприятия, которые являются опорными для территории в случае наступления той или иной чрезвычайной ситуации.

«Росрезерв должен заключить контракты с хлебопекарными предприятиями, имеющими высокие мощности для снабжения хлебом всего населения территории, - говорит Алексей Лялин. - В случае ЧС на такие предприятия будут централизованно поставляться запасы муки, масла, сахара. Ассортимент продукции может быть ограничен, но хлеб будет выпускаться в больших объёмах».

Большинство заводов страны, являющиеся выходцами из СССР, имеют мобилизационные задания по линии ГО иЧС. К ним относится и «Петропавловский хлебокомбинат». Но заключённого с Росрезервом контракта предприятие не имеет, – соответственно и не входит в список обязательных для снабжения. А значит, в случае наступления более серьёзных, чем пандемия, обстоятельств система даст сбои – и могут пострадать люди. Российский союз пекарей говорит об этом на всех доступных площадках.

Снизить налоги для пекарей-северян

Во время пандемии своим Указом Президент серьёзно поддержал российские предприятия, снизив на них налоговую нагрузку. В частности, были уменьшены платежи в Фонд социального страхования. Многие производства удалось сохранить именно благодаря этой мере. Но пандемия никуда не делась, и ограничительные мероприятия не отменены – в том числе и на Камчатке. Это и обязанность иметь средства индивидуальной защиты, и особый режим обработки оборудования и помещений, и оплачиваемые отпуска для работников 65+. К тому же заболеваемость ковидом спадает только на время, затем вновь растёт. И чтобы выполнять столь важный социальный заказ, как хлебопечение, нужно нанимать новых работников, не увольняя вышедших на больничные. Это непосильные затраты. Российский союз пекарей настаивает: для Камчатки и всех районов Крайнего Севера необходимо продлить действие этой меры поддержки.

Программа есть, а денег не хватает

На Камчатке действует замечательная программа поддержки технического перевооружения сельхозтоваропроизводителей и пищевиков: 50-процентная компенсация стоимости купленного нового оборудования. Алексей Лялин знает: подобными программами большинство других российских территорий похвастаться не могут. Но вот досадный нюанс: средств программы на всех не хватает. Достаются они счастливчикам, которые имеют возможность быстрее закупить технику и обратиться за компенсацией.

«Темпы развития хлебопекарного рынка требуют от предприятий Камчатки непрерывной модернизации, останавливаться нельзя, - отмечает президент РСП. – Программа поддержки техперевооружения, которая позволила нам сегодня увидеть на Камчатке предприятия в хорошем состоянии, с великолепным продуктом, с высокой организацией труда и культурой производства, должна работать для всех производителей, деньги на неё должны выделяться в полном объёме».

Дефицит пекарей – результат несправедливой цены на хлеб

На встрече с Яровой президент Российского союза пекарей с коллегами обсудили вопросы кадрового голода в хлебопекарной промышленности.

«Мы были рады услышать, что уже внесены необходимые законодательные инициативы, позволяющие предприятиям участвовать в целевом обучении студентов, которые будут обязаны отработать на предприятиях не менее трёх лет, при этом студенты будут получать повышенную стипендию, - рассказал Алексей Лялин. - Есть и вузы, которые готовы включиться в эту программу, в том числе на основе добровольности создавать дальневосточные группы студентов. Это очень важно, потому что некомплект кадров в хлебопекарной отрасли в стране составляет 45 процентов. Это касается всех специальностей, включая и неквалифицированный труд».

Дефицит кадров напрямую связан с особо болезненной для хлебопёков и парадоксальной с точки зрения здравого смысла ситуацией. Все ингредиенты для изготовления хлеба пекари покупают по рыночной цене, а цена хлеба регулируется государством. Законодательно никакого регулирования не существует, оно осуществляется политически – на региональном и федеральном уровнях.Проблема обострилась и проявилась, когда масла в огонь добавила пандемия: с начала 2021 года в России обанкротилось более 30 хлебопекарных предприятий. Ни в одной другой отрасли не случилось подобной катастрофы. Кроме того, из-за искусственного сдерживания цен у работников отрасли – самые низкие зарплаты. По данным Камчатстата, зарплата пекаря – где-то между уборщицей и секретарём. На Камчатке она – от 25 тысяч рублей при тяжелейших условиях труда.

«Петропавловский хлебокомбинат» официально выпускает три сорта хлеба по социальной цене – «Дарницкий», «Авачинский», «Пшеничный 1 сорта». Казалось бы – другая, более дорогостоящая продукция покрывает издержки. Но, по словам Вадима Повзнера, генерального директора АО «Петропавловский хлебокомбинат», на весь хлеб на всех хлебопекарных предприятиях страны установлен негласный диктат цен. В итоге рентабельность здесь держится на уровне всего 8 процентов.

«По последним данным Росстата, в России 15,7 миллионов человек малоимущего населения, - говорит президент РСП Алексей Лялин. - На всех уровнях мы говорим: направьте для этой категории граждан всю необходимую помощь для поддержания их покупательской способности. Помощь должна быть исключительно адресной».

Мария Владимирова