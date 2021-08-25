Ольга КОМБАРОВА: «Дети с ковидом поступают только из невакцинированных семей»

Со спадом третьей волны коронавируса в Камчатской краевой детской инфекционной больнице осталось 20 «ковидных» коек. Однако ситуация по-прежнему напряжённая.

Медикам всё ещё приходится спасать и детей, и их родителей от COVID-19, в то время как все другие заболевания никуда не исчезли. Тем более – лето было и остаётся сезоном острых кишечных инфекций у детей.

О том, как лечат детей от ковида в одном из старейших медучреждений Камчатки – в беседе с главным врачом краевой детской инфекционной больницы Ольгой КОМБАРОВОЙ.

- Ольга Викторовна, чаще ли болели в третью волну маленькие камчатцы?

- Обращаемость была больше, госпитализировались дети чаще, несмотря даже на то, что в летние каникулы меньше организованных детских коллективов. К нам поступают и продолжают поступать дети с ковидом из семейных очагов.Причём маленькие пациенты госпитализируются вместе с родителями, когда те тоже болеют. Это правило: ребёнок должен лечиться с мамой. В редких случаях малыши лежат с папами.

- Ваши взрослые пациенты были вакцинированы от ковида?

- В нашей больнице от коронавирусной инфекции не лечился ни один привитый человек. Все заболевшие семьи – невакцинированные. Среди госпитализированных встречаются и ярые, принципиальные антипрививочники. Лежал с ребёнком папа 45-ти лет, болел очень тяжело, был подключён к кислороду. Он пообещал, что отправит на прививку всех своих родственников и вакцинируется сам. А те, у кого заболевание протекает в лёгкой форме, на прививку не настроены. Но и я, и наши доктора включаем всю силу убеждения, а вода, как говорится, и камень точит. Когда видишь очень принципиального антипрививочника, сразу вспоминается печальная шутка: здоровье – это когда есть силы не ходить к врачу. И она близка к истине. Ведь когда пациенты поступают еле дышащими – они осознают, что отказ от вакцинации являлся ошибкой.

- Дети каких возрастов лечатся в больнице от коронавируса?

- Поступали малыши и трёх-четырёх суток от рождения, немало детей до года, находящихся на грудном вскармливании. Болеют и подростки. Сейчас у нас на лечении с диагностированной коронавирусной инфекцией находятся шестеро детей и двое взрослых, у одного из пациентов ковидная пневмония.

Большинство детей переносит заболевание легко, в том числе и бессимптомно. Осложнённые случаи достаточно редки, но мы встречались с такими. Ребёнка 2,5 лет пришлось подключать к ИВЛ. Этот малыш выздоровел. У подростков от 12 лет чаще встречается клиническая картина коронавирусной инфекции – интенсивный кашель, боль в горле, потеря обоняния.

К счастью, дети выздоравливают всегда. Трагические случаи, которые прогремели по России, были связаны с сопутствующими тяжёлыми патологиями у детей.

- Как заболевшие ковидом дети попадают в больницу?

- Либо по направлению участкового педиатра, либо в сопровождении бригады скорой медицинской помощи. Кроме того, очень часты самостоятельные обращения. Любой человек, переступивший порог приёмного покоя, должен быть осмотрен, у него должен быть взят тест ПЦР на коронавирусную инфекцию. В предыдущие волны люди боялись обращаться, лечились дома – пока, опять же, позволяло здоровье.

Для лечения пациентов в больнице есть всё необходимое. Кислород подведён стационарно, кислородных концентраторов хватает на все реанимационные койки, имеются все нужные лекарства.

В пиковые периоды в нашей больнице находилось 40 коек для лечения ковида. В мае и июне детьми и взрослыми было занято до 46 таких коек. Сегодня осталось 20. Но необходимые площади у нас зарезервированы и готовы заполниться койками для лечения коронавируса в нужный момент: можем оборудовать до 80 коек. Конечно, надеюсь, что этого не случится. Наши доктора очень устали и сейчас крайне загружены – ведь в летний период в больницу традиционно поступают дети с кишечными инфекциями. Лето для таких заболеваний – всегда самая благодатная пора.

- Ольга Викторовна, насколько часты осложнения ковида у детей?

- Одним из грозных осложнений у детей и подростков является постковидный синдром или мультисистемный воспалительный синдром, он же – аутоиммунный системный васкулит. Это ситуация, когда собственные иммунные клетки «ошибаются» и наносят вред человеку. Клиника развивается через две, максимум – через восемь недель после перенесённого ковида. Такие дети у нас успешно вылечивались.

- Каковы признаки такого осложнения?

- Через две недели после выздоровления от коронавирусной инфекции у ребёнка появляется фебрильная (сильная) лихорадка, высыпания на коже, могут быть нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, свёртывания крови. Когда у ребёнка появляются такие симптомы – необходимо срочно обращаться в больницу.

Беседовала Мария ВЛАДИМИРОВА