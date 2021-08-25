Ведущие врачи Российской детской клинической больницы проведут на Камчатке выездные приёмы

В случае необходимости маленьких пациентов могут отправить на лечение в РДКБ им. Н. И. Пирогова. Состав бригад формируется по запросу регионов. Так, в этом году на Камчатку прибудут 4 специалиста для консультаций детей по направлениям: психоневрология, эндокринология, пульмонология и аллергология-иммунология.

«Приезд этих медицинских специалистов в наш край стал уже традицией. Такие визиты всегда проходят очень насыщенно и плодотворно. Осмотры проводятся на базе детской краевой больницы и детской городской поликлиники №1. Цель подобных осмотров – подбор наилучшего варианта лечения и возможностей организации лечения, а если потребуется, то и госпитализации ребёнка в федеральные центры. Программа этой поездки ценна ещё и тем, что она нацелена не только на пациентов, но и на врачей, потому что в рамках приезда московские специалисты проводят конференции с медиками полуострова. Наши врачи всегда с удовольствием принимают в них участие», – рассказала начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации регионального Минздрава Жанна Гришутина.

В этом году московские врачи планируют осмотреть более ста детей. Приезд специалистов запланирован на седьмое сентября и продлится до десятого сентября. Тех, кто попадёт к московским врачам, определяют в поликлиниках, в том числе в районных. Списки детей из районов края, направленных на консультацию, согласовываются с врачами детской краевой больницы, по Петропавловску-Камчатскому согласование проходит через специалистов детской поликлиники №1. К первому сентября списки уже будут сформированы и направлены в адрес московских специалистов.

Напомним, благотворительный проект «Территория здоровья», организованный компанией «НОВАТЭК», на Камчатке реализуется уже три года. В 2020 году за три дня работы московские медики осмотрели 106 детей из разных районов полуострова. Приём вёлся на двух площадках – в детской поликлинике № 1 и в детской краевой больнице. 14 детей получили направления на лечение в столицу. Все консультационные приёмы проводились совместно с детскими врачами Камчатки.

Справка: Проект «Территория здоровья» создан в рамках благотворительной программы ПАО «НОВАТЭК» для помощи детям, остро нуждающимся в лечении, в регионах деятельности Общества. Партнеры проекта - Ассоциация детских больниц, Российская детская клиническая больница ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

Цели и задачи проекта – оказание квалифицированной медицинской помощи детям со сложными диагнозами и реализация программ в области медицинского образования и повышения квалификации медицинского персонала путём проведения консилиумов