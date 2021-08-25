В поселке Козыревск появилось благоустроенное место для отдыха жителей

Всего в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.

В поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального района выполнены работы по обустройству места для отдыха жителей в районе дома № 1 по улице Рабочий 2-й переулок, объект введён в эксплуатацию.

«Ранее здесь была заброшенная, заросшая кустарниками и старыми деревьями территория. Мы сомневались, сможем ли воплотить свои идеи в этом сквере. Когда произвели работы по планировке и выкладке первой плитки, не представляли, как же в итоге всё будет выглядеть. В благоустройстве участвовали жители Козыревска, которые с нетерпением ждали окончания работ. Они принесли цветы и высадили их в вазоны, расположенные в новом сквере. После окончания работ жители посёлка поняли: всё задуманное получилось. Новый уютный сквер стал популярным местом отдыха в поселке. Сюда приходят отдохнуть после работы, встретиться с друзьями, погулять с детьми, сделать фото на память. Чувствуется, что люди с удовольствием проводят здесь время», — рассказала Ирина Байдуганова, глава Козыревского сельского поселения.

В рамках данного проекта было устроено щебеночное основание площадки, установлены бордюры, дорожки покрыты тротуарной плиткой. Кроме того, установили ограждение, скамейки, металлические урны, железобетонные вазоны, чаши для цветов, памятный знак для фотозоны, смонтировали уличные светильники, произвели озеленение.

Из краевого бюджета на благоустройство данного объекта было выделено порядка двух миллионов рублей. Площадь участка благоустройства составляет 2 063 кв.м.

Напомним, в Камчатском крае продолжается реализация проекта «Решаем вместе». В рамках проекта жители Камчатского края в сентябре 2020 года на своих избирательных участках выбрали значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте.