Благодаря помощи депутатов от партии «Единая Россия» в южной части Петропавловска развивается мини-футбол

Пять школьных команд играют на поле средней школы № 12. В соревнованиях участвуют подростки 2004-2006 годов рождения.

«Кубок города мы проводим уже пять лет, и раньше возможность принять соревнования была только на площадках пятого избирательного округа в северной части Петропавловска. Сейчас мы плавно переходим на площадки второго округа, к югу от центра. Думаю, это будет способствовать развитию футбола в этих микрорайонах, это действительно необходимо», – подчеркнула руководитель Камчатского регионального отделения ОГ ФСО «Юность России» Лидия Клюева.

Перенести соревнования на поле школы № 12 удалось благодаря помощи депутатов-единороссов Законодательного собрания края Валерия Пономарёва и Анатолия Кирносенко, а также Евгения Новосёлова, который вдобавок является председателем попечительского совета физкультурно-спортивного объединения «Юность России».

«К соревнованиям мы помогли подготовить поле, сделали сетку, ограждения, отремонтировали само покрытие, чтобы после проведения соревнований все желающие могли полноценно играть в мини-футбол. Развитие округа налицо: раньше это поле представляло собой печальное зрелище. Не было покрытия, площадка была неровной, на ней невозможно было заниматься», – рассказал депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии «Единая Россия» Анатолий Кирносенко.

Для развития футбола в южных микрорайонах Петропавловска ещё предстоит сделать многое. Поле 12-й школы нуждается в дальнейшем ремонте – необходимо заменить часть ограждения и местами заново натянуть сетку. Комплекс «Водник», который будет иметь большое значение для спортивной жизни местных жителей, сдадут уже в сентябре этого года. Краевые парламентарии продолжат оказывать содействие продвижению молодёжного спорта в главном городе региона.